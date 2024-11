Cine este noul secretar general adjunct al NATO. Mark Rutte a numit o femeie pentru a doua funcţie din Alianţă

Mark Rutte a numit-o, marţi, pe Radmila Şekerinska, din Macedonia de Nord, în funcţia de secretar general adjunct al NATO, potrivit unui comunicat de presă transmis de către Alianţă.

Şekerinska va lua locul lui Mircea Geoană, cel care s-a retras din funcţia de secretar general adjunct al NATO în luna septembrie, după un mandat început în 2019.

„Sunt bucuros să anunţ numirea Radmilei Şekerinska în calitate de viitor secretar general adjunct. Ea este un adevărat credincios al NATO, cunoaşte munca necesară pentru a adera la Alianţă şi ce înseamnă să fii membru cu drepturi depline. Aştept cu nerăbdare să lucrez cu ea pe măsură ce îşi asumă acest rol vital”, a afirmat Mark Rutte în cadrul anunţului.

La scurt timp după anunţ, Şekerinska a făcut o postare pe platforma X, prin intermediul căreia a declarat că va fi „un privilegiu” să îndeplinească această funcţie.

„Mă angajez să lucrez cu toţi aliaţii pentru o Alianţă şi mai puternică şi mai sigură”, este mesajul postat de Şekerinska pe X.

