Coliziune între un ELICOPTER şi un avion de mici dimensiuni, într-o zonă turistică din Spania/ Primele imagini

Guvernul regional din Insulele Baleare, care includ insula Mallorca, a anunţat pe Twitter că accidentul s-a produs la ora locală 13:35 (14:35, ora României, n.r.). Potrivit primelor informaţii, un minor se află printre victime.

Autorităţile au adăugat că echipajele de urgenţă intervin la faţa locului, dar nu au oferit informaţii suplimentare.

Cauzele accidentului nu au fost încă identificate.

Five people were killed after a plane and helicopter collide on near Inca on the Spanish island of #Mallorca pic.twitter.com/SvyyfDOAo5