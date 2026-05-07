Companie spațială, bombardată cu procese. Reclamanții susțin că lansările de rachete le-au avariat casele

Compania spațială SpaceX este vizată de serie de procese intentate de sute de locuitori din Texas, potrivit San Antonio Express-News. Reclamanții acuză compania că le-a avariat casele în urma testelor frecvente cu rachete. Toți reclamanți locuiesc în două departamente și sunt reprezentați de aceiași avocați. Ei acuză SpaceX de neglijență deoarece nu a evaluat riscurile legate de lansările rachetei Starship.

Avocații citează rapoarte conform cărora zgomotul și vibrațiile provenite de la nava spațială au deteriorat acoperișuri și au spart ferestre și uși de sticlă. De asemenea, în document se vorbește despre fundații afectate și tasări de terenuri.

De la zborul său inaugural din aprilie 2023, naveta Starship a fost lansată de 11 ori. În unele cazuri lansarea a eșuat și naveta a explodat provocând mari pagube în cosmodrom. Reclamanții susțin că sunt speriați de astfel de accidente și că zgomotul provocat de nava Starship este mult mai mare decât cel provocat de alte rachete.

„Acest atac acustic și seismic nu este un inconvenient ocazional. Este un bombardament zilnic, neobosit”, se arată în plângere.

SpaceX încearcă să modernizeze modelul Starship înainte de a începe misiunea istorică privind revenirea oamenilor pe Lună.