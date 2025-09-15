Conor McGregor se retrage din cursa pentru președinția Irlandei

McGregor nu a reușit să strângă sprijinul minim necesar de la consiliile locale sau parlamentari pentru a intra oficial în cursă. Deși era programat să își susțină cauza în fața Consiliului Municipal Dublin, sportivul a ales să renunțe.

Pentru a intra oficial în cursa electorală pentru președinția Irlandei, un candidat trebuie să obțină sprijin din partea a patru din cele 31 de consilii locale ale Irlandei sau din partea a 20 de parlamentari.

Cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație, McGregor a dat vina pe restricțiile unei „Constituții învechite”. Ultimul sondaj de opinie l-a plasat la mai puțin de 2% din intențiile de vot.

Alegerile prezidențiale din Irlanda rămân în prezent o competiție între Heather Humphreys (Fine Gael), Catherine Connolly (independent socialistă) și Jim Gavin (Fianna Fáil), cu posibilitatea ca noi candidați independenți să intre în cursă înainte de termenul limită de 24 septembrie.