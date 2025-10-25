Catherine Connolly, pe cale să devină noua președintă a Irlandei

Catherine Connolly, o veterană a scenei politice irlandeze de extremă stânga, este pe cale să devină noua președintă a Irlandei, cu o majoritate zdrobitoare, scrie Reuters.

Rivala sa, Heather Humphreys, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, după ce primele rezultate ale votului au arătat un decalaj insurmontabil între cele două candidate.

Rapoartele observatorilor – neoficiali, dar de obicei de încredere, din centrele de numărare a voturilor – au arătat că Connolly a obținut 64% din voturi după ce au fost numărate două treimi din buletinele de vot.

Secretarul general al Fine Gael, John Carroll, a declarat pentru postul național de televiziune RTE că datele sugerează că Connolly va obține peste 60% din voturi, iar candidata partidului său, fosta ministră Heather Humphreys, va obține probabil un procentaj de peste 20%.

„Se pare că Catherine Connolly va fi aleasă”, a adăugat ministrul învățământului superior, James Lawless, membru al celui de-al doilea partid principal de guvernământ, Fianna Fail.

Rezultatul final va fi probabil anunțat sâmbătă seara.