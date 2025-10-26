Prima pagină » Politic » Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Irlandei, Catherine Connolly

Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Irlandei, Catherine Connolly

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică felicitări Catherinei Connolly, noua președintă a Irlandei, după victoria sa în alegeri sâmbătă noapte.
Petre Apostol
26 oct. 2025, 18:21, Politic

„Felicitări Catherine Connolly pentru alegerea ca Președinte al Irlandei. Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru a dezvolta cooperarea bilaterală și europeană, consolidând relațiile excelente dintre țările noastre și legăturile cultivate de comunitatea română din Irlanda”, a scris Nicușor Dan pe contul său de pe platforma X.

Catherine Connolly, aleasă sâmbătă noapte președintă a Irlandei, este o figură independentă de stânga, cunoscută pentru pozițiile sale critice față de politicile Uniunii Europene și pentru sprijinul față de cauza palestiniană. Ea a obținut o victorie clară în alegeri, cu 63% din voturi, învingând-o confortabil pe candidata de centru-dreapta Heather Humphreys.

Deși rolul prezidențial în Irlanda este în mare parte ceremonial, Connolly, în vârstă de 68 de ani, se distinge prin stilul său direct și prin angajamentul de a promova diversitatea, egalitatea socială și pacea.