Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Irlandei, Catherine Connolly

„Felicitări Catherine Connolly pentru alegerea ca Președinte al Irlandei. Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru a dezvolta cooperarea bilaterală și europeană, consolidând relațiile excelente dintre țările noastre și legăturile cultivate de comunitatea română din Irlanda”, a scris Nicușor Dan pe contul său de pe platforma X.

Congratulations to Catherine Connoly on her election as President of Ireland. I am looking forward to working together to develop our bilateral and European cooperation, building upon our countries’ excellent relations and the links fostered by the Romanian community in Ireland.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 26, 2025

Catherine Connolly, aleasă sâmbătă noapte președintă a Irlandei, este o figură independentă de stânga, cunoscută pentru pozițiile sale critice față de politicile Uniunii Europene și pentru sprijinul față de cauza palestiniană. Ea a obținut o victorie clară în alegeri, cu 63% din voturi, învingând-o confortabil pe candidata de centru-dreapta Heather Humphreys.

Deși rolul prezidențial în Irlanda este în mare parte ceremonial, Connolly, în vârstă de 68 de ani, se distinge prin stilul său direct și prin angajamentul de a promova diversitatea, egalitatea socială și pacea.