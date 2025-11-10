Prima pagină » Politic » Nicușor Dan afirmă că investițiile și o abordare nouă pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare

Nicușor Dan a participat luni la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.
Iulian Moşneagu
10 nov. 2025, 11:52, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat luni, la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, că țara noastră are șansa de a-și revitaliza industria de apărare prin parteneriate și investiții comune.

„Avem o oportunitate de colaborare, și de asta mă bucur că acest eveniment are loc, în condițiile în care know-how, o investiție și o abordare nouă managerială pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că România are baza necesară pentru dezvoltarea rapidă a industriei de apărare, întrucât „nu este nevoie să pornim de la zero”.

El a subliniat că România dispune și de resursele financiare necesare pentru a susține dezvoltarea acestui sector.

„Și avem și banii, Programul SAFE și toate cele care vor urma vor stimula acest tip de producție”, a spus Nicușor Dan, urând participanților „contacte și contracte cât mai fructuoase”.

Nicușor Dan a subliniat potențialul uriaș al colaborării dintre România și Germania

„Este o onoare pentru mine să ofer Patronajul acestui eveniment și să fiu cu dumneavoastră în această dimineață”, a spus Nicușor Dan, precizând că parteneriatul româno-german are o componentă solidă în economie: Germania este principalul investitor străin din România, cu investiții de 17 miliarde de euro și peste 235.000 de români angajați în companii germane.

Președintele a vorbit despre contextul european actual, în care industria de apărare trebuie accelerată, transformând o situație nedorită într-o oportunitate majoră pentru România.

A dat exemplul investiției Rheinmetall în fabrica de pulberi, despre care a spus că va genera lanțuri locale de aprovizionare și transfer de tehnologie.