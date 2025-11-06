Prima pagină » Știri externe » Controversatul rapper Namewee a fost reținut în urma morții unui influencer

Controversatul rapper malaezian Namewee a fost reținut în arest preventiv în legătură cu moartea unui influencer taiwanez găsit mort într-o cadă de baie a unui hotel din Kuala Lumpur, în urmă cu două săptămâni, potrivit BBC.
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
06 nov. 2025, 06:52, Știri externe

Poliția spune că Namewee, în vârstă de 42 de ani, a fost ultima persoană văzută împreună cu Iris Hsieh, în vârstă de 31 de ani, potrivit unor rapoarte. El se afla în Malaezia pentru a discuta despre un videoclip publicitar pe care Namewee acceptase să îl regizeze, a declarat managerul ei de social media pentru BBC.

Namewee, care neagă acuzațiile de consum și posesie ilegală de droguri pentru care a fost eliberată pe cauțiune, este din nou în arest pentru a „ajută la anchetă”, a anunțat poliția după ce a reclasificat moartea ei drept crimă.

S-a predat miercuri dimineață, a declarat avocatul său, și a fost arestat preventiv pentru șase zile.