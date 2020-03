Coronavirus: numărul deceselor ajunge în SUA la 12

Numărul de decese cauzate de coronavirus în Statele Unite a crescut joi la 12, 53 de noi cazuri în toată ţara, bolala ajungâns şi în Colorado, Tennessee, Texas şi San Francisco, anunţă Reuters.

Un elicopter a transportat kituri de testare către nava de croazieră aflată în largul coastei Californiei, căreia i s-a interzis să acosteze în San Francisco, după ce cel puţin 35 de persoane au dezvoltat simptome asemănătoare gripei la bordul navei, care a fost legată de alte două cazuri confirmate de COVID-19.

Douăzeci de cazuri noi de virus au fost confirmate în King County, Washington, au declarat oficialii din domeniul sănătăţii, ceea ce a adus totalul din zonă la 51, cu 11 decese. Un singur deces a fost înregistrat în California.

Multe dintre cazurile din statul Washington se leagă de o unitate de asistenţă medicală din Kirkland, suburbie a oraşului Seattle.

Google s-a alăturat joi Amazon.com, Facebook şi Microsoft şi a reccomandat angajaţilor din zona Seattle să lucreze de acasă, după ce unii au fost infectaţi cu coronavirus. Recomandarea companiei va afecta peste 100.000 de persoane din zonă.

Andrew Cuomo, guvernatorul din New York, a declarat că numărul cazurilor din acest stat s-a dublat la 22 şi a apreciat că numărul va creşte în continuare, pe măsură ce noi teste vor fi făcute. Dintre noile cazuri din New York, opt sunt conectate de un avocat din Manhattan, care locuieşte în Westchester County şi a fost diagnosticat anterior cu virusul, două sunt în New York şi unul în Nassau.

Texas a confirmat primele trei cazuri de coronavirus, iar Tennessee şi Colorado au raportat fiecare cîte un caz, aducând numărul de state afectate la 16.

Centrele americane pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC) au raportat joi 149 de cazuri confirmate şi prezumte din SUA. Se presupune că aceste numere nu includ cele 53 de cazuri anunţate joi.

California, care a declarat o urgenţă la nivel de stat ca răspuns la focar, a raportat şase cazuri noi, inclusiv două în San Francisco.

