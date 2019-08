Criza din Hong Kong. Gaze lacrimogene, folosite pentru a dispersa protestatarii/ Mii de activişti ocupă o parte din aeroport

Duminică, protestatarii s-au adunat în afara secţiei de poliţie din districtul Sham Shui Po, când poliţia a început să tragă gaze lacrimogene, dar activiştii au rămas pe poziţii.

Într-un alt district, Cheung Sha Wan, din apropiere, protestatarii au aruncat cu obiecte în poliţie, care a reacţionat cu gaze lacrimogene.

1/2 My mask filters were leaking yesterday, I got tear gased to the point that I couldn’t breathe.then a masked young man came to my rescue and dragged me away. #antiELAB #HongKong pic.twitter.com/wi9AwQPUOo