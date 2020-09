Cum a arătat parada militară de la Moscova din acest an. Rusia a marcat, cu întârziere, din cauza coronavirusului, Ziua Victoriei

Parada anuală este de obicei organizată pe 9 mai. Putin a planificat iniţial o sărbătoare majoră, invitând lideri precum preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele chinez Xi Jinping.

Dar, la fel ca multe evenimente publice de pe glob, evenimentul a fost amânat pe fondul epidemiei de coronavirus. Kremlinul a întârziat evenimentul după ce o scrisoare de la organizaţiile veteranilor a exprimat îngrijorări cu privire la riscurile pentru sănătate pe care le poate prezenta un astfel de eveniment.

Mulţi lideri străini au ales să rămână departe de eveniment, dar lideri ai mai multor foşti state sovietice au fost prezenţi miercuri, inclusiv preşedintele belarus Alexander Lukashenko, un sceptic proeminent al coronavirusului.

Publicul din acest an pe Piaţa Roşie a fost redus semnificativ, câte două sau trei locuri au rămas goale pentru a separa grupurile de invitaţi. Mulţimea s-a strâns în afara pieţei pentru a urmări tancurile, în ciuda apelurilor primarului din Moscova, Serghei Sobyanin, de a rămâne acasă şi a viziona parada la TV.

