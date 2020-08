Cursa periculoasă pentru punerea în circulaţie a unui vaccin. Neliniştile provocate în rândul americanilor de ”Operation Warp Speed“

Guvernul american doreşte ca vaccinul împotriva Covid-19 să apară cât mai repede. De aceea a fost creată operaţiunea „Warp Speed”, pentru care congresul plăteşte mai mult de zece miliarde de dolari. În medie, în ultimele săptămâni 1.000 de oameni au murit în fiecare zi în SUA din cauza noii boli.

Obiectivul lui Trump de a dezvolta, testa şi produce vaccinul în acest an pentru ca vaccinările în masă să poată începe în ianuarie, este foarte ambiţios. Până acum, între descoperirea unui agent patogen şi disponibilitatea unui vaccin adecvat, treceau chiar şi decenii. Pentru gripa asiatică H5N1 acest interval a fost de zece ani. Acesta a fost un record, pentru Havrix, vaccinul împotriva hepatitei A, fiind nevoie de 53 de ani, relatează analiştii financiari de la SVB Leerink.

Îndemnuri pentru începerea cât mai grabnică a vaccinării

La începutul lunii august Steven Salzberg, biostatistician la Universitatea Johns Hopkins, a făcut o propunere controversată pentru accelerarea procesului. El a publicat un articol în revista „Forbes”, în care făcea un apel ca milioane de americani să fie vaccinaţi, fiindcă, aşa cum afirma, medicamentele sunt sigure.

La acel moment în America existau trei vaccinuri care intraseră în faza a treia de testare. Salzberg a susţinut că firmele care produc vaccinurile consideră că vaccinarea a zeci de mii de americani este sigură, riscul fiind astfel acceptabil. Ideea sa a primit critici puternice din partea colegilor săi. Salzberg şi-a retras propunerea şi a mărturisit că a subestimat riscurile unei vaccinări timpurii. De fapt, Salzberg nu a făcut decât să susţină ceea ce a făcut Rusia, şi anume vaccinarea grupurilor de risc cu o substanţă care nu a fost încă pe deplin testată.

Critica adusă şefului statului rus, care a numit noul vaccin „Sputnik V”, a fost unanimă, afirmându-se că Vladimir Putin riscă sănătatea compatrioţilor săi pentru a-şi asigura un prestigiu politic. Dar economistul Olivier Blanchard i-a luat apărarea lui Putin, afirmând pe pagina sa de Twitter că, fie trebuie să ne asumăm riscul unor reacţii adverse de la un vaccin insuficient testat, fie lăsăm pandemia să se dezlănţuie până când este disponibil un vaccin care a parcurs toate testele necesare.

