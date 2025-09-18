De ce este Costa Rica țara cu cei mai mulți milionari străini, dar și paradisul românilor bogați care au probleme cu legea

Această migrație a fost impulsionată de factori precum stabilitatea politică, climatul plăcut și costurile mai scăzute ale vieții comparativ cu alte regiuni. Mulți dintre acești milionari aleg să petreacă aproximativ șase luni pe an în Costa Rica, beneficiind de un stil de viață relaxat și acces la facilități de lux Nearshore Americas.

Investițiile în imobiliarele de lux au cunoscut o expansiune considerabilă, în special în zonele costiere, unde prețurile au crescut semnificativ. Această dezvoltare a stimulat economia locală, dar a generat și preocupări în rândul populației locale, care se confruntă cu un cost al vieții în creștere Diario AS.

Nu e paradis fiscal, dar oferă stimulente financiare atractive

Firme de consultanță precum Offshore Protection subliniază că, deși Costa Rica nu este considerată un paradis fiscal „pur”, țara oferă stimulente financiare atractive, comparabile cu cele din Elveția, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, ceea ce o transformă într-o „destinație favorabilă pentru cei care doresc să își optimizeze situația fiscală”.

Sistemul fiscal și „legile solide privind confidențialitatea bancară” fac din Costa Rica o țară atractivă pentru investitori și persoane cu avere ridicată.

Pe lângă confidențialitatea financiară, țara se află în Top 10 al „vizelor de aur” pentru străinii care obțin drept de rezidență. Unul dintre criteriile pentru obținerea acestui statut este o investiție de cel puțin 150.000 de dolari în imobiliare, o condiție foarte ușor de îndeplinit pentru cei cu mari averi.

Costa Rica este considerată și o țară sigură, cu cartiere de lux bine dezvoltate și un standard de viață ridicat comparativ cu alte state latino-americane. La acestea se adaugă stilul de viață, plajele, peisajele, păsările și pădurile tropicale.

Sistemul fiscal și viza de aur

Andrew Amoils, șeful departamentului de cercetare al firmei New World Wealth, care colaborează la studiul publicat de Henley & Partners, explică faptul că una dintre marile avantaje pentru milionari este sistemul de impozitare din Costa Rica.

Țara nu percepe taxe pe câștigurile de capital obținute în străinătate. De exemplu, profiturile rezultate din acțiuni pe Wall Street nu sunt impozitate în Costa Rica.

În plus, cota maximă de impozit pe venit de 25% „este relativ scăzută”, declară analistul pentru BBC Mundo, iar țara nu percepe nici impozit pe moșteniri.

Costa Rica a intrat și a ieșit de pe lista paradisurilor fiscale întocmită de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Care este profilul milionarilor străini stabiliți în Costa Rica?

Cei care se mută în Costa Rica provin în principal din Statele Unite și Canada, dar și din Europa, iar în ultimii ani au început să vină tot mai mulți latino-americani din țări precum Mexic, Columbia sau Venezuela.

Printre expatriații cu mari averi nu se numără doar pensionari. Există și așa-numiții „semi-pensionari”, persoane care nu mai sunt implicate în activitățile de zi cu zi ale companiilor lor, dar care le supraveghează de la distanță și trăiesc din venituri pasive.

Acest grup include persoane de peste 40 de ani care nu mai au nevoie să muncească și se ocupă doar de administrarea investițiilor lor.

Unii dintre ei fac parte din noul val de criptomilionari, care și-au creat averi uriașe în doar câțiva ani datorită investițiilor în criptomonede.

Un exemplu al sosirii tinerilor înstăriți este cazul unui sat de coastă numit Santa Teresa, supranumit de unii „Silicon Beach”. Acolo, nu mai există proprietăți disponibile pe prima linie de plajă, localitatea devenind un magnet pentru milionari și investitori, a explicat Riggioni pentru BBC Mundo.

Costa Rica, refugiu pentru români implicați în dosare de corupție

Costa Rica a devenit un refugiu pentru mai mulți români implicați în dosare de corupție, datorită regimului de vize și a statutului de azil politic. Autoritățile române au colaborat cu Interpol pentru a urmări și extrăda aceste persoane, dar procesul a fost adesea complicat de retragerea cererilor de extrădare și de statutul de refugiat acordat de Costa Rica. Elena Udrea și Alina Bica: Fuga în Costa Rica

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a fost condamnată definitiv în 2018 la șase ani de închisoare pentru corupție. În februarie 2018, a fugit în Costa Rica, unde a aplicat pentru azil politic. A fost arestată de Interpol în octombrie 2018, dar a fost eliberată pe 24 decembrie 2018, după ce autoritățile române au retras cererea de extrădare. În iulie 2019, Udrea a părăsit Costa Rica și s-a întors în România.

Alina Bica, fostă șefă a DIICOT, a fost condamnată în 2018 la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Ea a fugit în Costa Rica înainte de a fi condamnată definitiv. În ianuarie 2018, a solicitat statutul de refugiat politic în Costa Rica. După arestarea în Costa Rica, a fost eliberată pe 24 decembrie 2018, împreună cu Elena Udrea. Ulterior, Bica a fugit din Costa Rica și a fost arestată în Italia în 2020.