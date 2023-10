De ce Israel a bombardat Siria? Ministerul israelian al Apărării a promis că va urma şi Iranul

Presupusele atacuri aeriene israeliene au vizat aeroporturile internaţionale din Aleppo şi Damasc. Potrivit presei de stat siriene, sistemul sirian de apărare antiaeriană a intrat imediat în funcţiune. Potrivit rapoartelor, bombardamentele au vizat pistele din aeroporturi.

🇮🇱🇸🇾🚨‼️ BREAKING: Israel attacked the airports of Damascus and Aleppo in Syria. pic.twitter.com/YKUHjNPL9v