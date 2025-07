Anastasiu a spus că în România un aeroport are nevoie de 1400 de angajați, față de 800. Reacția SCAB

Sindicatul Companiei Aeroporturi București (SCAB) transmite, miercuri, într-un comunicat de presă, că în multe aeroporturi europene, o mare parte din activități sunt externalizate către firme private, reducând numărul „oficial” de angajați, dar nu volumul de muncă. În schimb, în România, multe servicii sunt gestionate intern, ceea ce explică diferența numerică.

„Mai mult, munca în aeroport nu este una obișnuită — este despre siguranță, precizie, responsabilitate maximă. Nu poate fi redusă la un simplu calcul de productivitate. Să generalizezi pe baza unui indicator simplist, fără să iei în calcul legislația națională, condițiile de muncă, cerințele impuse de instituții internaționale, sau nevoia reală din teren, e nu doar nedrept, ci și periculos. Un astfel de discurs alimentează o narațiune falsă despre „bugetarii leneși” și pregătește terenul pentru măsuri brutale de austeritate, fără o analiză reală de impact”, spune Ștefan Mladin, lider sindicat SCAB.

Acesta spune că afirmația vicepremierului Dragoș Anastasiu, care a spus că „în România, un aeroport are nevoie de 1400 de angajați pentru ceea ce în alte țări fac 800” este și inexactă.

„Compania Națională Aeroporturi București singura la care putea face referire, administrează două aeroporturi internaționale, nu unul — Henri Coandă (Otopeni) și Aurel Vlaicu (Băneasa). Să compari un sistem complex, care deservește milioane de pasageri anual, cu un aeroport singular din altă țară, fără să menționezi această diferență fundamentală, considerăm că este o manipulare care poate ascunde alte interese. Mai mult, activitatea se desfășoară în regim permanent 24/7, având un grad ridicat de complexitate operațională, risc și responsabilitate. Personalul CNAB acoperă toate serviciile: operațional, comercial, întreținere, siguranță și securitate, servicii medicale, salvare și stingere incendii, asistență pasageri, handling, infrastructură critică etc. — lucruri care, în alte țări, sunt împărțite de cele mai multe ori între mai mulți operatori economici. Deci, comparația nu este doar inechitabilă, dar ascunde și intenția clară de a decredibiliza compania, în pregătirea unor măsuri de austeritate și restructurare. Aceste afirmații nu sunt despre eficiență, ci despre control și imagine publică”, a mai spus Mladin.

În plus, numărul optim de angajați într-un aeroport este influențat de o serie de factori esențiali, dintre care Mladin enumeră: tipul de trafic (de exemplu, pasageri în tranzit vs. zboruri punctuale); complexitatea infrastructurii (terminal unic sau multiple, cargo, aviație generală etc.); nivelul de automatizare și tehnologizare; standardele de securitate și reglementările internaționale; sezonalitatea traficului și nevoia de personal suplimentar; dimensiunea fizică a aeroportului; modul de organizare a serviciilor (externalizare vs. personal intern).

„Productivitatea generală a muncii în România, nominală per angajat este de aproximativ 12.900 Euro adică 71,8% din media europeană, conform Eurostat, în timp ce în aeroporturile din exemplele d-lui vicepremier productivitatea pe angajat în 2024 a fost de aproape 200 mii de Euro pe an depășind de 4,2 ori valoarea medie europeană. Sindicatele din CNAB nu vor accepta stigmatizarea angajaților prin comparații superficiale. În loc de atacuri la adresa celor care muncesc zi de zi pentru siguranța pasagerilor și buna funcționare a infrastructurii aeroportuare, cerem o analiză obiectivă, realizată cu experți reali din domeniu. Suntem deschiși dialogului, dar nu vom tolera concluzii pripite în numele unei „reforme” fără fundamente tehnice. E ușor să reduci cifrele pe hârtie – greu e să ții în picioare un sistem complex, sigur și funcțional”, mai spune Ștefan Mladin.