Declarația care a înfuriat Europa: „Mor mai mulți oameni iarna decât vara”

În timp ce Europa se confruntă cu unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani, iar autoritățile avertizează că temperaturile extreme pun vieți în pericol, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a minimalizat impactul caniculei, afirmând că frigul provoacă mai multe decese decât căldura.

„Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, pentru că frigul este o cauză ucigașă mult mai mare decât căldura”, a declarat Wright într-un mesaj video transmis la conferința Alianței pentru Cetățenie Responsabilă, un eveniment la care au participat mai multe personalități conservatoare cunoscute pentru pozițiile lor sceptice față de schimbările climatice, relatează Politico.

Avertismente privind riscurile pentru sănătate au fost emise în toată Europa

Declarația vine într-un moment în care numeroase state europene se confruntă cu temperaturi record.

Guvernele au emis avertismente privind riscurile pentru sănătate, iar experții amintesc că valul de căldură din 2022 a provocat peste 60.000 de decese pe continent.

Temperaturi fără precedent paralizează regiuni întregi

În ultimele zile, canicula a paralizat mai multe regiuni europene.

În Franța, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, școli au fost închise, transportul a fost perturbat, iar spitalele au raportat o presiune tot mai mare asupra serviciilor de urgență. Zeci de persoane s-au înecat încercând să se răcorească în ape deschise.

Regatul Unit e sub alertă roșie de căldură

Și în Regatul Unit au fost înregistrate recorduri pentru luna iunie, în timp ce Londra și sud-estul Angliei s-au aflat sub alertă roșie de căldură.

Temperaturile extreme au afectat rețelele de transport, au crescut consumul de energie și au determinat anularea unor evenimente, inclusiv din cadrul London Climate Action Week.

Meteorologii avertizează că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul fiind de aproximativ două ori mai mare decât media globală.

Wright: criza energetică din iarnă a fost mai gravă

Chris Wright și-a argumentat poziția invocând iarna anului 2022, când invazia rusă în Ucraina a declanșat o criză energetică în Europa, iar costurile ridicate ale energiei au afectat milioane de gospodării.

Potrivit oficialului american, impactul lipsei încălzirii asupra mortalității a fost „devastator”, sugerând că dezbaterea privind schimbările climatice pune prea mult accent pe efectele temperaturilor ridicate.

Wright, fost director al companiei Liberty Energy înainte de a intra în administrația Trump, susține că gazele naturale rămân principala soluție pentru securitatea energetică și consideră că schimbările climatice reprezintă „un fenomen lent”, care va fi gestionat în timp prin progres tehnologic.

Reacții din partea comunității științifice

Afirmațiile lui Wright sunt contestate de specialiști în climatologie.

Friederike Otto, profesoară de științe climatice la Imperial College London, afirmă că decesele provocate de căldură și cele asociate frigului nu pot fi comparate direct.

Potrivit acesteia, relația dintre temperaturile extreme și mortalitate este mult mai clară în cazul valurilor de căldură, iar efectele acestora devin tot mai grave pe măsură ce schimbările climatice intensifică frecvența și durata episoadelor caniculare.

Experta atrage atenția că numărul deceselor provocate de căldură este în creștere mai ales în statele din Sudul Global, unde populațiile sunt mai vulnerabile, iar accesul la sisteme de răcire este limitat.

Europa și SUA, două abordări diferite

Declarațiile lui Chris Wright evidențiază diferențele de viziune dintre administrația americană și liderii europeni în privința schimbărilor climatice.

În timp ce Uniunea Europeană accelerează investițiile în energie regenerabilă și măsurile de adaptare la fenomenele meteorologice extreme, administrația președintelui Donald Trump continuă să promoveze extinderea exploatării gazelor naturale și critică politicile europene privind energia verde.

Secretarul britanic al Energiei, Ed Miliband, a declarat că temperaturile record înregistrate în această vară reprezintă un nou semnal că efectele schimbărilor climatice devin tot mai vizibile și că sunt necesare măsuri rapide pentru limitarea impactului acestora.