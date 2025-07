Dezastru în sud-estul Franței: Este cod portocaliu de furtuni și ploi torențiale, victime și pagube importante

În Saône-et-Loire, unde numeroase acoperișuri au fost avariate sau smulse, o persoană a murit după ce „a căzut de pe scara sa de 5 metri” în timp ce lucra pe acoperișul casei sale din Saint-Cyr, iar o altă persoană a fost grav rănită după ce a căzut de pe acoperișul casei sale din Devrouze, „în legătură cu furtuna”, au declarat pentru AFP pompierii, care au înregistrat 280 de intervenții în departament.

The orange alert level remains in thirteen departments. In the Saône-et-Loire department,one person died,many houses were left without electricity.Wind gusts reached 105 km/h.Gusts of wind damaged or blew off roofs in several cities,felled trees.@MeteoExpress pic.twitter.com/KJvaaGmAGm

