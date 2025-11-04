Dick Cheney, cel mai influent vicepreședinte american, a murit. El a fost arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului” și al războiului din Irak

Fostul șef de cabinet al Casei Albe, membru al Congresului, secretar al apărării și vicepreședinte al SUA, Dick Cheney, a decedat, a anunțat familia sa. Avea 84 de ani.

„Iubita sa soție de 61 de ani, Lynne, fiicele sale, Liz și Mary, și alți membri ai familiei au fost alături de el în momentul decesului”, a declarat familia, adăugând că a murit din cauza complicațiilor unei pneumonii și a unei boli cardiace și vasculare.

„Dick Cheney a fost un om mare și bun, care și-a învățat copiii și nepoții să iubească țara noastră și să ducă o viață plină de curaj, onoare, iubire, bunătate și pescuit cu musca”, a adăugat familia.

„Suntem recunoscători dincolo de cuvinte pentru tot ce a făcut Dick Cheney pentru țara noastră. Și suntem binecuvântați dincolo de cuvinte că l-am iubit și am fost iubiți de acest om nobil și grandios”, se mai precizează în declarație.

Al 46-lea vicepreședinte, care a servit alături de președintele republican George W. Bush timp de două mandate între 2001 și 2009, a fost timp de decenii un jucător de putere impunător și polarizant la Washington.

11 septembrie și „războiului împotriva terorismului”,

În funcție la 11 septembrie 2001, Cheney a preluat conducerea după atacurile de la New York și Washington, în timp ce Bush era dus în siguranță.

Cheney a căutat cooperarea internațională, dar a considerat, după cum a scris mai târziu, că administrația Bush „avea obligația de a face tot ce era necesar pentru a apăra America”.

Trupele au ajuns curând în Afganistan, luptând împotriva talibanilor și vânând Al-Qaida. Dar locul lui Cheney în istorie va fi dominat de decizia de a invada Irakul.

El a fost secretar al apărării în timpul primului război din Golf, în 1990 și 1991, o campanie rapidă pentru a-l alunga pe Saddam Hussein din Kuweit. Un deceniu mai târziu, motivul public invocat de Bush și Cheney pentru război a fost că dictatorul irakian avea legături cu Al-Qaida și, prin urmare, cu atentatele din 11 septembrie, și deținea arme de distrugere în masă. Până în martie 2003, când forțele SUA și ale coaliției au invadat, nu s-a găsit nicio dovadă pentru niciuna dintre acuzații.

Până în februarie 2021, numărul oficial al victimelor americane în Irak era de 4.431, cu aproape 32.000 de răniți.

Violența s-a răspândit. Potrivit Institutului Watson pentru Afaceri Internaționale și Publice de la Universitatea Brown, din 2001 „cel puțin 800.000 de persoane au fost ucise de violența directă a războiului în Irak, Afganistan, Siria, Yemen și Pakistan”.

Ultimii ani din viață

În ultimii ani ai vieții sale, însă, Cheney, care era în continuare un conservator intransigent, a fost totuși ostracizat în mare măsură de partidul său din cauza criticilor intense la adresa președintelui Donald Trump, pe care l-a calificat drept „laș” și cea mai mare amenințare la adresa republicii.

Într-o ironie a sorții, la finalul unei cariere politice legendare, el și-a exprimat ultimul vot în alegerile prezidențiale din 2024 pentru o democrată liberală, colegă de clubul vicepreședinților, Kamala Harris, reflectând modul în care Partidul Republican populist se întorsese împotriva conservatorismului său tradițional.

Cheney a suferit de boli cardiovasculare aproape toată viața sa de adult, supraviețuind unei serii de atacuri de cord, pentru a duce o viață plină și viguroasă și a trăit mulți ani la pensie după un transplant de inimă în 2012, pe care l-a salutat într-un interviu din 2014 ca fiind „darul vieții înseși”.