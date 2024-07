Donald Trump: „Biden a distrus ţara noastră” - Interviu cu Sean Hannity

Într-o convorbire telefonică recentă cu Sean Hannity de la Fox News, fostul preşedinte Donald Trump a discutat pe larg despre starea actuală a politicii americane şi performanţa preşedintelui Joe Biden.

Interviul a început cu o retrospectivă asupra dezbaterii dintre Trump şi Biden, în care Trump şi-a exprimat părerile despre performanţa contracandidatului său şi atmosfera din acea seară.

Pe măsură ce discuţia a evoluat, Trump a atins subiecte precum sănătatea lui Biden, politica de frontieră, şi economia americană, subliniind de mai multe ori nemulţumirile sale faţă de direcţia în care se îndreaptă ţara sub actuala administraţie.

Convorbirea a oferit o perspectivă clară asupra viziunii lui Trump pentru viitor şi asupra priorităţilor sale politice în contextul alegerilor viitoare.

Redăm interviul integral:

Hannity: Domnule Fost Preşedinte Donald Trump, vă mulţumim pentru prezenţă. Ce faceţi?

Trump: Sunt bine.

Hannity: Să ne întoarcem puţin la dezbaterea cu Biden. Imediat am putut observa că avea vocea răguşită, Dar dincolo de asta, în câteva minute, mi-am dat seama că nu va fi o noapte bună pentru Joe Biden. Ce vă trecea prin cap în acel moment?

Trump: Ei bine, a fost o seară mare şi puteai simţi energia asta, aşa cum nu am simţit de mult. Am luat parte la o mulţime de dezbateri şi am avut mare succes cu dezbaterile, dar asta a fost ceva foarte special. Din oarecare motiv, mi s-a părut o noapte mare şi când am ajuns la Atlanta, şi asta a fost la sediul CNN, a fost multă emoţie. Au fost camioane pe care le numesc „camioanele de 10 milioane de dolari” care sunt cu antene peste tot şi echipamente foarte incredibile. A fost un eveniment mai mare decât ar fi trebuit în mod normal.

Şi chiar aşa a fost de la început, chiar din momentul în care ne-au prezentat.

Şi apoi l-au prezentat şi m-au prezentat şi pe mine, iar el părea extrem de palid, ca să o spun frumos. Şi nu ştiu, poate au făcut o treabă bună cu machiajul sau poate nu, dar era un bărbat foarte palid şi când a început să vorbească, nu ştiu, am crezut că vocea lui era slăbită.

Nu ştiam exact ce se întâmplă, era ciudat.

Trebuie să spun că moderatorii CNN, Jake şi Dana, au fost într-adevăr destul de buni. Au fost cu adevărat, eu cred că sunt corecţi. Nu ştiu, au fost corecţi. Dar a fost o seară ciudată. Vă spun că a fost o dezbatere ciudată pentru că, în câteva minute, răspunsurile date de Biden au fost lipsite de sens.

Hannity: Ei bine, lăsaţi-mă să vă întreb asta. Cred că unele dintre cele mai rele momente pentru Preşedintele Biden au fost când nu vorbea, avea această privire goală, neobişnuită. Aţi observat asta când vă uitaţi înspre el, când vorbea?

Trump: Ştii, mă gândeam la ceea ce spuneam, nu mă uitam aproape deloc la el, cu excepţia cazului în care s-a încurcat puţin. Nu m-am uitat deloc la el. Şi sunt foarte dezamăgit de el. Este cel mai Prost preşedinte din istoria ţării noastre. Nu am avut niciodată aşa ceva - ce a făcut el graniţelor noastre, ce a făcut cu noi, ţării noastre, inflaţiei, oamenilor pe care îi răneşte... El distruge securitatea socială, distruge securitatea socială! Şi oamenii sunt, ştii... Sunt atât de supărat pe el ca Preşedinte, aşa că nu m-am uitat cu adevărat la el, nu a fost intenţionat. M-am uitat pe furiş doar când dădea nişte răspunsuri foarte rele. Şi nici măcar nu erau răspunsuri. Erau doar cuvinte puse cap la cap, dar fără sens. Dar, în cea mai mare parte, nu m-am uitat la el.

Hannity: De dinainte de alegerile din 2020, la radio şi TV, am făcut o cronică despre faptul că Joe va arăta slab şi fragil şi că este o mizerie cognitivă - cu mult înainte de alegerile din 2020.

Mass-media, o numesc mass-media de stat, democraţi - toţi se comportă şocaţi, de parcă ar fi venit de nicăieri - este un incident sau, ştiţi, este ceva permanent? Democraţii chiar nu au observat că tipul nu poate ţine o conferinţă de presă? Nu au observat că nu ştie să folosească scările pentru a urca pe Air Force One, nu au observat cum e sprijinit în timp ce merge la şi de la Marine One, nu au observat că nu ar face un interviu pentru Super Bowl?

Ce parte din declinul său cognitiv credeţi că au ratat - sau l-au acoperit în mod intenţionat, în opinia dumneavoastră?

Trump: Ei bine, ei l-au acoperit şi încă îl acoperă, dar acum devine foarte greu să facă asta. Şi, ştii, mi se pare că e foarte posibil să rămână în cursă şi are ego şi nu vrea să renunţe. El nu vrea să facă asta. Doar că mie mi se pare că asta vrea. Cred că lui Jill i-ar plăcea să-l vadă rămânând în cursă. Se distrează pe cinste. Ştiu că pare să se distreze şi am auzit că şi Hunter este de acord. Deci, acesta nu este neapărat un lucru foarte pozitiv pentru ţara noastră.

Dar cred că Biden s-ar putea să rămână. Dacă nu o face, se va simţi rău pentru el însuşi pentru o lungă perioadă de timp. Este greu să renunţi, să renunţi aşa, în felul în care încearcă să-l forţeze să iasă din cursă.

Adică trebuie să vorbeşti cu doctorii lui, dar evident că a fost acoperit de mass-media ştirilor false. De aceea le numesc ştiri false.

Hannity: Domnule Preşedinte, doriţi ca Joe Biden să se retragă? Vă pasă?

Trump: Ei bine, ne-am pregătit pentru asta, dar nu cred că va conta. Am avut patru ani grozavi, graniţa noastră a fost cea mai puternică vreodată. Economia noastră înainte de COVID a fost incredibilă, cea mai bună din toate timpurile, dar atunci când am fost loviţi cu un „cadou” din China, virusul chinez care a venit, eu am făcut o treabă fantastică, iar bursa a fost de fapt mai mare decât înainte de COVID. Am făcut o treabă bună şi cu armata, am învins ISIS, l-am eliminat pe cel mai rău terorist din lume şi am învins pe ISIS. Şi asta e mare lucru.

Mi s-a spus că va dura cinci ani şi ne-a luat câteva luni. Armata este fantastică, sunt oameni incredibili...ce au făcut pentru mine în lupta împotriva ISIS... În plus, noi nu am avut războaie. Adică, nu am cuvinte.

Ne îndreptăm spre al Treilea Război Mondial, după părerea mea, cu acest om, care semiconduce lucrurile, pentru că nu conduce... Oamenii care înconjoară Biroul Oval, care conduc Washington, sunt foarte răi. Este foarte rău, ştii, Biden i-a băgat în război, în luptă - sunt mulţi termeni diferiţi pe care îi poţi folosi.

Tot ei îşi urmăresc adversarul politic, folosind Departamentul de Justiţie, folosind un procuror general local ca să-şi urmărească adversarul politic. Nimeni nu a mai văzut aşa ceva. Şi, ştii, tocmai am citit un articol că a fost un lucru pozitiv pentru mine, dar nu este unul pozitiv. Este foarte nedrept. Este o bătălie nedreaptă, dar el este cel care ne-a băgat în asta şi în toate aceste procese pe care le vezi şi în orice altceva, tot ce este inspirat de Biden, adică de oamenii lui Biden şi, ştii, este foarte trist.

Cred că este o perioadă foarte tristă pentru ţara noastră. Nu suntem respectaţi nicăieri în lume. El nu este respectat şi ţara noastră are probleme foarte serioase. Şi vă spun ce, dacă nu suntem atenţi, vom fi chiar în mijlocul celui de-al Treilea Război Mondial şi acesta va fi un război cum nu a mai văzut nimeni până acum. Din cauza armelor. Armamentul este cu totul diferit. Aceasta este o lume cu totul diferită. Şi nu avem pe cineva care să ne reprezinte în mod corespunzător. Nu există niciun dubiu în această privinţă.

Hannity: Ce credeţi despre toată discuţia că, dacă Biden se dă deoparte sau va fi retras, Vicepreşedinta Harris îl va înlocui; vă aşteptaţi să se schimbe atât de multe?

Trump: Ei bine, cred că va fi ea, cred că sunt foarte îngrijoraţi de vot. Dacă nu este ea...dar ei sunt foarte foarte timizi. Ei nu vor să o facă altfel. De fapt, am ajuns să cred că asta vor face. Cred că Kamala Harris este o persoană ineficientă. Şi ea era responsabilă de graniţă. Ea nu a fost niciodată acolo. Nu a făcut o treabă bună şi nu a făcut o treabă bună cu multe lucruri. Dar mi s-ar părea că din punct de vedere politic, cu ea ar merge. Nici măcar nu vorbesc despre alternative.

Şi se pare că dacă Biden iese din cursă din oarecare motiv - şi nu cred că vrea să iasă - dar dacă iese, ea va fi desemnată.

Interesant este că are multă putere, pentru că are delegaţi, şi ştii, când ai delegaţi, cu excepţia cazului în care acesta spune „eu mă retrag”, ei nu pot face nimic pentru a-l scoate afară, cu excepţia celui de-al 25-lea Amendament, dacă vor.

Ar fi cel de-al 25-lea Amendament, doar că nu a mai rămas foarte mult timp. Ştii, nu a mai rămas mult timp. Oricum noi vom face „America Great Again”. Dar nu mai este mult timp.

Deci cred că dacă (democraţii) nu folosesc al 25-lea Amendament, nu-l vor putea scoate. El are toată puterea. Nu pot face nimic pentru a-l scoate afară. Deci va primi nominalizarea. A primit nominalizarea şi apoi vor avea întâlnirea la Chicago - unde apropo, săptămâna trecută, 117 persoane au fost împuşcate şi 17 persoane au fost ucise. Asta s-a întâmplat în weekend la Chicago. Şi este ca o zonă de război. Dar ei au convenţia lor la Chicago. Şi, evident, ei sunt foarte mândri de Chicago iar mie îmi place Chicago. Am investiţii în Chicago, dar când te uiţi la crimele din Chicago, când te uiţi la ce este în neregulă cu Chicago, nu este un lucru foarte bun de afişat acum.

Hannity: Încă cred că fiecare alegere este despre viitor. Este vorba despre pace şi prosperitate. În acest caz, ar fi vorba de graniţă, va fi vorba despre legea economiei şi agenda verde, rolul Americii în lume. Singura problemă care apare aproape în fruntea fiecărui sondaj în mintea americanilor, de fapt, este graniţa şi economia. Avem aproape 11 milioane de imigranţi ilegali permişi de Joe Biden, necontrolaţi în această ţară, din aproape 180 de ţări, dar mulţi din ţări care au legături teroriste, ţări precum Iran şi Siria, Egipt, Afganistan, Venezuela, Kazahstan, aproape 60.000 din China, doar în ultimele 18 luni. Zeci de mii din Rusia. Şi îmi fac griji că acesta este acum un pericol clar şi actual pentru ţară şi că probabilitatea ca celulele teroriste să fie deja aici, este foarte mare. Nu cred că greşesc. Mă rog la Dumnezeu să greşesc. Nu cred că greşesc. Iar democraţii din media, ştiţi, au ignorat problema. Şi au permis să se întâmple, iar Biden şi Kamala Harris au spus cu toţii că graniţele au fost închise şi graniţa este sigură, dar s-au lăudat că au pus capăt politicilor pe care le aveaţi în vigoare când au ajuns la putere. Cred că o problemă care poate fi prevenită. Sunt îngrijorat pentru securitatea noastră naţională ca niciodată.

Trump: Ei bine, singurul lucru pe care nu l-ai spus în seara asta şi pe care îl spui mereu este că este 100% sigur că vom avea un atac terorist şi sunt de acord cu tine în acest sens. Este 100% sigur. Terorismul este la un nivel pe care nu l-am mai văzut până acum. Vin terorişti şi vin de la instituţii psihice şi azile de nebuni, vin din închisori din toată lumea, nu doar America de Sud, vin din Congo şi Africa, vin din toate colţurile lumii. Şi unele dintre aceste părţi sunt părţi dure ale lumii, şi se revarsă în ţara noastră ca prizonieri, ca pacienţi psihici. Ei vin în ţara noastră şi vin şi ca terorişti, iar asta ne otrăveşte ţara. Şi nimeni nu ar fi trebuit să fie supus acestui lucru. Nu ar fi trebuit niciodată să li se permită să facă asta. Nu există nimic bun care să iasă din asta. Şi va trebui să-i luăm pe aceşti criminali - şi mulţi dintre ei sunt criminali, şi criminali foarte răi, la nivel foarte înalt. O să-i scoatem afară. Vom avea cea mai mare deportare din istorie, mai mare decât deportarea Eisenhower. Şi nu avem de ales. Nu vreau să fac asta. Dar acest om ne-a distrus ţara. Şi o spun şi la mitinguri - apropo, fac unul mare mâine, în Miami. Eu spun la mitinguri că îi puteţi lua pe cei mai răi 10 preşedinţi din istoria ţării noastre şi să-i puneţi laolaltă, şi tot nu au distrus şi nu au creat pagube, aşa cum a făcut Biden.

A fost un preşedinte oribil, cel mai prost preşedinte, sincer, cel mai prost preşedinte din istorie de departe. Şi, apropo, Jimmy Carter ar fi cel mai fericit tip din lume, pentru că ar fi ca un geniu în comparaţie cu Biden. Administraţia sa a fost genială în comparaţie cu administraţia Biden. Deci este o perioadă foarte, foarte tristă, este o perioadă foarte tristă în ţara noastră.

Hannity: Lasăţi-mă să vă întreb despre economie. Ştiu că au spus de la început că inflaţia lui Biden, pe care a moştenit-o cu 1,4%, este în creştere. Peste 20% - 25% dintre americani spun că au fost nevoiţi să renunţe la mese; 60% plus dintre americani au spus că o duc rău din cauza politicilor economice ale lui Joe Biden şi a inflaţiei Biden. Cum veţi rezolva asta? Şi cât de repede credeţi că puteţi remedia asta?

Trump: Ei bine, trebuie să o reparăm repede. Şi ceea ce fac ei sunt migranţii ilegali care se revarsă în ţările noastre, mulţi dintre ei stau în hoteluri de lux în toată ţara noastră. Ştii, aşa cum spunem noi, acum, fiecare stat este un stat de graniţă, indiferent dacă este Idaho sau Iowa, sau Ohio, nu e nicio diferenţă. Toţi sunt de graniţă pentru că se revarsă prin ţara noastră.

Una dintre statistici a fost incredibilă. S-a aflat că de fapt aceşti oameni zboară, şi deci nu este vorba doar ca aceşti oameni trec graniţa total necontrolaţi. Au zburat zeci de mii de oameni în ţara noastră, migranţi şi mulţi dintre aceşti oameni nu erau oameni bineveniţi să rămână în ţările lor.

Aceştia sunt oameni care vin din alte ţări, unde Preşedintele, sau oricine conduce ţara, inclusiv dictatorii, îi trimit în ţara noastră. Şi dacă te uiţi la Venezuela, criminalitatea lor a scăzut cu 72%, gândeşte-te! La ea a scăzut cu 72% şi a noastră este în creştere şi vom avea o nouă formă de criminalitate, pentru că aceşti oameni abia încep să se simtă confortabil. Tocmai se instalează la noi în ţară.

Vom avea o nouă formă de criminalitate şi se numeşte Biden, criminalitatea migranţilor, şi aceasta este o nouă categorie.

Şi este o categorie foarte serioasă şi s-ar putea să arunce propria criminalitate pe fereastră pentru că, sincer, probabil că vom putea dubla cifrele - când ţi-am spus de Chicago - ei bine, sunt 17 oameni care au murit în acest weekend. Doar gândeşte-te la asta: într-un weekend, sau în 3, 4 zile, să ai peste 100 de persoane împuşcate şi peste 17 persoane ucise.... Şi probabil că incidentul acesta din Chicago nu include migranţii, deşi vă garantez că au avut legătură cu asta. Avem o nouă formă de criminalitate, o nouă categorie.

Şi va fi o problemă foarte serioasă, pentru mult timp de acum încolo. Şi trebuie să-i scoatem din ţara noastră. I-au aruncat din închisori. Noi nu-i vrem în ţara noastră. Nicio ţară nu-i vrea.

Hannity: Ştiţi, este uimitor... când aţi coborât pe scara rulantă în 2015 şi aţi spus că „unii sunt oameni foarte buni care îşi doresc o viaţă mai bună” şi apoi că „vor fi oameni răi şi vor avea loc crime şi violuri”...Se întâmplă chiar acum...

Să ne amintim de Laken Riley...şi de fetele tinere violate în plină zi; această tânără din Texas care a fost ucisă, dar mamă a cinci copii...

Permiteţi-mi să vă adresez o ultimă întrebare. Dacă îmi permiteţi, şi nu ştiam că e în ultimul moment... Mulţumesc că aţi sunat în această seară.

Vreau să vă întreb despre alegerea dumneavoastră de Vicepreşedinte. Cât de repede credeţi că veţi face alegerea - întrebarea numărul unu- şi întrebarea numărul doi, continuăm să citim că există o listă scurtă de nume, iar pe lista scurtă auzim nume precum senatorul Rubio, senatorul Tim Scott, senatorul JD Vance, guvernatorul Burgum. Sunt aceste rapoarte precise? Există şi alte persoane? Când credeţi că veţi anunţa asta?

Trump: Bine, ştii, am început cu o mulţime de oameni, avem mulţi oameni buni. Avem oameni grozavi în Partidul Republican. Numele pe care le-ai menţionat, sunt absolut luate în considerare. Şi nu am luat decizia finală, dar am câteva idei despre unde mergem şi ştiţi, am vrut să vedem ce fac ei, pentru că, să fim sinceri, ar putea face diferenţa. Nu ştiu. Nu sunt sigur că ar fi.

Mai sunt cei care spun că „Trump aşteaptă până când va afla ce se va întâmpla cu Joe Biden”. Ştii, cred că probabil vom anunţa săptămâna viitoare. Îmi place să o fac în timpul convenţiei. Oamenii mei spun că e puţin complicat. Ştii, pe vremuri, se anunţa Vicepreşedintele în timpul convenţiei. (râde) Astăzi, cu tehnologia modernă, nu se pot face lucruri pe care le-ai fi putut face acum 50 de ani foarte uşor.

Probabil, vom anunţa cu puţin înainte de convenţie, dar nu prea mult. Ar putea fi chiar şi în timpul convenţiei pe care o facem. Mi-ar plăcea să o fac în timpul convenţiei. Cred că ar fi o construcţie foarte interesantă şi importantă pentru convenţie, ar face-o şi mai interesantă. Va fi uimitor.

Hannity: Dacă aţi anunţa chiar acum, în această emisiune, cred că aţi genera o mulţime de ştiri, zic doar.

Trump: Ei bine, dacă aş face-o, mi-ar plăcea să o fac cu tine. Dar o să anunţăm în curând. Şi cred că toată lumea va fi foarte, foarte fericită. Acea alegere va fi foarte, foarte bună. Convenţia va fi un loc grozav pentru a întâlni o persoană care ar putea face o treabă fantastică ca Preşedinte - pentru că întotdeauna trebuie să te gândeşti la asta mai întâi - şi apoi, pentru a întâlni pe cineva care să te ajute să fii ales şi nu este nimic în neregulă cu asta.

Hannity: Domnule Preşedinte, vă mulţumesc pentru timpul acordat în seara asta. Apreciem.

Trump: Mulţumesc foarte mult. Mulţumesc.