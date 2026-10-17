„E doar carne”. Informațiile unui ofițer rus au dus la moartea a peste 300 de soldați

Lev Stupnikov era șeful transmisiunilor într-un batalion al Brigăzii 36 de pușcași motorizați de gardă, trimis să cucerească Vuhledar, una dintre fortărețele apărării ucrainene din Donbas, potrivit The Wall Street Journal. Funcția îi dădea acces la mișcările trupelor, la planurile de luptă și la imaginile transmise de dronele de recunoaștere și de camerele de supraveghere.

Într-o dimineață, s-a prefăcut că are crampe la stomac și s-a îndepărtat de camarazii lui. La scurt timp, rachetele ucrainene au lovit coordonatele pe care le transmisese. Potrivit WSJ, atacul a ucis 68 de soldați ruși, între care și colonelul Gusein Musaiev, una dintre țintele principale ale Kievului. Alți 60 au fost răniți.

„Au fost explozii? Trimite-mi o poză”, i-a scris contactul ucrainean. „E doar carne”, a răspuns Stupnikov.

Mama, legătura cu serviciile ucrainene

Decizia de a lucra împotriva propriei armate a luat-o în februarie 2022, când a văzut imaginile cu bombardamentele asupra orașelor ucrainene. „Bombardau civili nevinovați. Era ceva malefic”, a povestit el.

Mama lui, Tatiana Iantsen, o funcționară de 49 de ani care participase la proteste împotriva lui Putin, l-a ajutat să ia legătura cu Kievul. În februarie 2024, la trei luni după ce fiul ei ajunsese pe front, l-a contactat pe Dmitro Karpenko, un programator care conducea, prin aplicații criptate, o rețea de informatori ruși pentru serviciile militare ucrainene. Rețeaua oferea bani soldaților ruși dispuși să transmită informații, dar Stupnikov a refuzat orice plată.

Potrivit WSJ, mii de oameni din Rusia, de la soldați la casnice, au comunicat cu agenți ucraineni prin platforme criptate.

Fuga peste linia frontului

În iulie 2024, Stupnikov a fugit noaptea din unitate și a pornit spre pozițiile ucrainene. Operatorii ucraineni l-au urmărit în timp real, dintr-un buncăr subteran. După aproximativ 40 de minute, a ajuns la un șir de copaci unde se aflau soldați din Brigada 72 ucraineană.

„Care e parola?”, l-au întrebat aceștia, cu armele îndreptate spre el. „Magazinul de arahide”, a răspuns ofițerul rus.

Astăzi, Stupnikov luptă de partea Ucrainei. Este specialist în comunicații într-o unitate a armatei ucrainene formată din cetățeni ruși care se opun regimului de la Moscova, așa-numitul Corp al Voluntarilor Ruși.

Soția lui, Liza, a rupt legătura cu el și l-a acuzat că și-a trădat țara și căsnicia.

El susține că nu și-a încălcat jurământul depus la academia militară. „M-am angajat să apăr libertatea, independența și ordinea constituțională. Dar Putin le-a distrus pe toate trei”, a spus Stupnikov.