Elon Musk anunță că reduce semnificativ implicarea sa financiară în politică

„În ceea ce privește cheltuielile politice, voi reduce semnificativ contribuțiile de acum înainte”, a afirmat Musk într-un interviu video acordat în cadrul Forumului Economic din Qatar.

„Cred că am făcut destul.”

NEWS: Elon Musk says he will spending “a lot less” in the future on politics. “I’ve done enough. If I see a reason to do political spending I will, but I don’t currently see a reason.” pic.twitter.com/5L2pjTzACA

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 20, 2025