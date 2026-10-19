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Elon Musk promite câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din SUA. Donația ar valora peste 10 miliarde de dolari

Elon Musk a anunțat luni că intenționează să ofere, anul viitor, câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din Statele Unite.
Elon Musk promite câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din SUA. Donația ar valora peste 10 miliarde de dolari
Iulian Moşneagu
19 oct. 2026, 14:31, Economic
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Potrivit celor mai recente date oficiale, în Statele Unite trăiesc peste 70 de milioane de copii cu vârste sub 18 ani. Fiecare dintre aceștia ar urma să primească o acțiune la compania spațială condusă de Musk, relatează CNBC.

O acțiune SpaceX valora vineri 146,03 dolari. La acest preț, donația promisă de miliardar ar ajunge la aproximativ 10,5 miliarde de dolari.

Musk a transmis pe platforma X că intenționează să facă și alte donații de acest fel, fără să ofere detalii.

Miliardarul nu a precizat când va începe distribuirea acțiunilor, cum vor ajunge acestea la copii și dacă vor beneficia de donație exclusiv cetățenii americani sau și minorii de alte naționalități care locuiesc în SUA.

Averea lui Musk este estimată în prezent de Forbes la peste 900 de miliarde de dolari, fiind formată în mare parte din acțiuni SpaceX și Tesla.

Anunțul vine după o inițiativă a companiei Anthropic

Decizia lui Musk ar putea avea legătură cu un anunț făcut duminică de Anthropic, companie specializată în inteligență artificială, care intenționează să aloce 5% din acțiunile sale unui fond destinat finanțării unor proiecte de interes public.

Fondul ar putea sprijini organizații nonprofit și persoane afectate de dezvoltarea inteligenței artificiale, inclusiv de pierderea locurilor de muncă.

Musk a reacționat la anunțul Anthropic, recomandând ca acțiunile să fie oferite direct populației.

„Recomand ca acțiunile să fie oferite direct publicului”, a scris miliardarul pe X, precizând ulterior că intenționează să procedeze astfel.

SpaceX deține și compania de inteligență artificială xAI, fondată de Musk.

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