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Emisarul lui Trump se întâlnește cu Zelenski la Oslo, înaintea unor posibile negocieri cu Putin la Moscova. Relațiile dintre SUA și Ucraina, tot mai tensionate

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Volodimir Zelenski la Oslo, într-o nouă încercare diplomatică de încheiere a războiului din Ucraina. Ulterior, oficialul american ar urma să meargă la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. 
Emisarul lui Trump se întâlnește cu Zelenski la Oslo, înaintea unor posibile negocieri cu Putin la Moscova. Relațiile dintre SUA și Ucraina, tot mai tensionate
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
20 oct. 2026, 12:26, Știri externe
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Reuniunea din capitala Norvegiei este organizată cu sprijinul autorităților norvegiene și finlandeze, la solicitarea Ucrainei, scrie Euronews. La discuții participă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și emisarul american Steve Witkoff.

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și implicat în eforturile diplomatice ale administrației americane, urmează să participe de la distanță. Sunt așteptați și reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei și Poloniei, precum și ai Uniunii Europene și NATO.

Steve Witkoff ar urma să discute și cu Vladimir Putin la Moscova

După întâlnirea din Norvegia, Witkoff este așteptat să călătorească la Moscova, unde ar putea avea discuții cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit relatărilor din presă. Deocamdată, vizita la Moscova este prezentată drept o etapă planificată, nu ca o întâlnire deja confirmată oficial.

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a precizat că Ucraina a solicitat în mod expres participarea celor doi reprezentanți americani, Witkoff și Kushner. Potrivit acestuia, obiectivul reuniunii este relansarea negocierilor pentru încheierea războiului. „Scopul este să aducem eforturile diplomatice pe o direcție mai constructivă”, a transmis premierul Norvegiei.

05 Sptembrie 2026. Președintele rus Vladimir Putin participă la discuții cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Kremlin. Foto: -/Kremlin/dpa –

În discuțiile anticipate dintre Witkoff și Putin ar putea fi abordată și situația cetățeanului american Stephen Hubbard, în vârstă de 74 de ani. Acesta a fost reținut de Rusia în 2022 și condamnat la aproape șapte ani de închisoare, fiind acuzat că ar fi luptat ca mercenar pentru Ucraina.

Washingtonul cere oprirea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești

Noua inițiativă diplomatică intervine într-un moment dificil pentru relațiile dintre Statele Unite și Ucraina. Administrația Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra instalațiilor petroliere rusești, în timp ce Ucraina solicită urgent mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

Zelenski a declarat pentru Bloomberg că a propus suspendarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești în schimbul furnizării unor rachete interceptoare Patriot suplimentare. Acestea sunt necesare pentru apărarea orașelor și infrastructurii ucrainene împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești. Propunerea reprezintă o ofertă formulată de Kiev, nu un acord deja acceptat de Washington sau Moscova.

Zelenski reclamă probleme privind rachetele Patriot și comunicațiile Starlink

Într-o discuție purtată marți dimineață cu secretarul american de stat Marco Rubio, președintele ucrainean a ridicat trei probleme considerate urgente. Prima privește livrarea rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, iar a doua accesul la informații de avertizare timpurie privind atacurile balistice rusești.

A treia problemă este legată de restricțiile care afectează serviciile de comunicații prin satelit Starlink și Starshield. Zelenski a transmis pe platforma X că situația acestor servicii trebuie remediată.

Îngrijorările apar pe fondul unor informații potrivit cărora Washingtonul ar întârzia transferul unui lot important de interceptoare Patriot, deja finanțate de aliații europeni ai Ucrainei. Potrivit relatărilor citate de Euronews, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu ar fi aprobat încă livrarea.

Oficiali ucraineni suspectează că întârzierea ar putea fi utilizată pentru exercitarea unor presiuni politice asupra Kievului. Totuși, reprezentanții NATO susțin că livrările finanțate de aliați continuă, iar un oficial american a contestat acuzațiile privind blocarea transferurilor.

Polonia revine la masa discuțiilor privind viitorul Ucrainei

Un alt element al reuniunii de la Oslo este participarea așteptată a Poloniei. Varșovia fusese exclusă din unele negocieri anterioare la care participaseră Marea Britanie, Franța și Germania. Premierul polonez Donald Tusk criticase această situație, susținând că țara sa trebuie să participe la deciziile privind viitorul Ucrainei.

Comisia Europeană a confirmat pentru Euronews că a primit o invitație din partea Kievului pentru reuniunea de la Oslo, fără să precizeze cine va reprezenta instituția. Întâlnirea are loc după o convorbire telefonică purtată duminică între Zelenski, Witkoff și Kushner, în cadrul căreia au fost discutate posibilele etape următoare ale negocierilor pentru încheierea războiului.

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