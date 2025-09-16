Estonia își consolidează granița de est cu Rusia prin șanțuri antitanc și buncăre

Guvernul de la Tallinn a lansat oficial construirea Liniei de Apărare Baltice în sud-est, aproape de granița cu Rusia. Măsura vine ca parte a unui proiect extins de întărire a apărării și are ca scop creșterea capacității de reacție în fața unui eventual atac.

„Până la sfârșitul anului 2027, ar trebui să avem gata peste 40 de kilometri de șanțuri antitanc și aproape 600 de buncăre – fie deja îngropate în pământ, fie cel puțin depozitate cât mai aproape de locațiile lor finale”, au declarat oficiali din Statul Major al Forțelor de Apărare Estoniene, citați de ERR News.

Măsuri defensive motivate de războiul din Ucraina

Proiectul prevede o zonă de apărare de aproximativ 100 km lungime și 40 km adâncime de la frontieră, cu accent pe zonele dens împădurite, unde granița este mai vulnerabilă. Acolo, șanțurile antitanc vor avea și rol de supraveghere, fiind completate de obstacole de tip „dinții dragonului” și sârmă ghimpată. Restul graniței estice dintre Estonia și Rusia urmează, în mare parte, cursuri de apă.

Estonia, ca stat membru NATO și vecin direct al Rusiei, privește cu îngrijorare agresivitatea regimului de la Kremlin și imprevizibilitatea acțiunilor sale militare, în special după invazia Ucrainei din 2022.

Apărarea, planificată în timp de pace

Ministerul estonian al Apărării a explicat că nu există o amenințare militară imediată, însă autoritățile consideră esențială pregătirea „din timp”: „Anul acesta este planificată construirea a două puncte de sprijin, fiecare cu până la 14 buncăre, și înființarea a 10 zone de depozitare”.

Lucrările se desfășoară în cooperare cu Forțele de Apărare Estoniene și Centrul pentru Investiții în Apărare. Potrivit autorităților estoniene, la baza designului acestui proiect strategic, menit să întârzie înaintarea unui potențial inamic și să ofere timp pentru mobilizarea apărării, stau lecțiile desprinse din conflictul din Ucraina.