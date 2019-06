Etna, cel mai mare vulcan activ din Europa, a ERUPT din nou/ IMAGINI spectaculoase

Vulcanul Etna a intrat într-o nouă fază joi, după ce două fisuri ale lui s-au deschis.

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia a informat de asemenea că a existat o activitate şi înaintea erupţiei, fiind o serie de seisme în săptămânile care au dus la apariţia fisurilor.

The last major eruption happened in 1992.



