Imagini excepționale de la cel mai mare telescop din lume

Observatorul Vera C. Rubin din Chile a captat primele imagini de test cu cea mai mare cameră construită vreodată, surprinzând milioane de galaxii îndepărtate și peste 2.000 de asteroizi, inclusiv șapte aproape de Pământ, scrie CNN.

În doar 10 ore de observații de test, noul observator a reușit să descopere 2.104 asteroizi, dintre care șapte sunt obiecte din apropierea Pământului — niciunul nu reprezintă o amenințare, potrivit oamenilor de știință citați de CNN. Imaginile și videoclipurile, realizate cu ajutorul celei mai sensibile camere astronomice din lume, oferă o privire spectaculoasă asupra universului.

See the first images from the world’s largest digital camera.https://t.co/2CR3X8nWgO

— BBC Sky at Night Magazine (@skyatnightmag) June 23, 2025