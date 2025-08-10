De ce au încetat balenele albastre să cânte? Misterul care îi îngrijorează pe oameni de știință

Cântecele balenelor sunt foarte diferite de cântatul cu care oamenii sunt obișnuiți. Spre deosebire de sunetele muzicale umane, cele produse de balene reprezintă un complex de vocalizări care includ gemete, clicuri și fluierături, sunete care pot semăna cu mugetul unei vaci sau ciripitul unei păsări. Aceste vocalizări pot fi atât de puternice încât pot fi auzite de la o distanță de până la 10 km și pot dura câte jumătate de oră deodată, scrie AlJazeera.

Deși nu sunt exact cântece pentru dans, cântecele balenelor sunt esențiale pentru comunicare: între masculi și femele în perioada împerecherii sau între grupurile de balene care migrează. Pentru cercetători, aceste sunete complexe reprezintă o fereastră către comportamentul balenelor, chiar dacă oamenii încă nu știu exact cum să le decodeze.

Frecvența cântecelor și intensitatea lor pot semnala diverse lucruri: de exemplu, o abundență de hrană. Însă, în studiile recente, cercetătorii au fost alarmați să observe că balenele albastre, cele mai mari balene și cei mai mari mamifere de pe Pământ, au încetat să cânte în anumite perioade.

Acea liniște înfricoșătoare, spun oamenii de știință, este un semnal că viața oceanică se schimbă fundamental. Cel mai recent studiu, realizat de cercetători de la Monterey Bay Aquarium Research Institute din California și publicat în februarie, a examinat trei tipuri de balene. Aceștia au constatat că balenele albastre sunt, în mod special, mai vulnerabile la această schimbare.

Ce au descoperit cercetătorii și unde?

Cel puțin două studii realizate între 2016 și 2025 au observat un comportament similar: balenele albastre și-au redus perioadele de cântat.

Primul studiu, realizat în apele dintre insulele Noii Zeelande în perioada 2016-2018, a fost condus de cercetători de la Marine Mammal Institute din cadrul Oregon State University, SUA. În acest interval, cercetătorii au urmărit vocalizările specifice balenelor albastre legate de hrănire (numite D-calls) și împerechere (numite cântece modelate).

Cercetătorii au folosit înregistrări continue de la dispozitive subacvatice numite hidrofoane, care pot înregistra sunete pe mii de kilometri și care au fost plasate în zona South Taranaki Bight – un loc cunoscut pentru hrănirea balenelor albastre de pe coasta de vest a Noii Zeelande.

Ei au descoperit că în anumite perioade, mai ales în lunile calde de primăvară și vară când balenele se îngrașă de obicei, frecvența și intensitatea sunetelor legate de hrănire scădea, sugerând o reducere a surselor de hrană. Această scădere a fost urmată de o reducere a cântecelor modelate, semnalând un declin al activității reproductive.

„Când există mai puține oportunități de hrănire, ele depun mai puțin efort în reproducere”, a declarat cercetătoarea principală Dawn Barlow pentru reporteri. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Ecology and Evolution în 2023.

Apoi, într-un studiu publicat în februarie anul acesta în jurnalul științific PLOS One, cercetătorii au urmărit sunetele balenelor cu fanoane în Ecosistemul Curentului California, zona din Oceanul Pacific de Nord care se întinde de la British Columbia până la Baja California. Balenele albastre fac parte din această categorie, iar studiul s-a concentrat pe ele, împreună cu rudele lor, balenele cu cocoașă și balenele cu aripioare.

Pe parcursul a șase ani, începând din 2015, oamenii de știință au observat tipare distincte. În primii doi ani, „a fost o perioadă dificilă pentru balene”, a notat cercetătorul principal John Ryan, de la Monterey Bay Aquarium Research Institute, într-un comunicat, deoarece balenele, în special cele albastre, cântau mai puțin. În următorii trei ani, însă, toate cele trei specii au revenit la un cântat mai frecvent, conform studiului.

De ce cântă mai puțin balenele albastre?

Ambele studii au găsit un motiv principal pentru reducerea cântecelor: hrana sau, mai exact, lipsa acesteia.

S-a constatat că cercetarea, realizată între 2015 și 2020, a surprins perioade cu valuri extreme de căldură marină care au dus la dispariția krill-ului, micile crustacee asemănătoare creveților pe care balenele albastre se hrănesc.

Aceste valuri de căldură fac parte dintr-o catastrofă ecologică iminentă pe care oamenii de știință o avertizează de mult: încălzirea globală continuă, marcată de creșterea temperaturilor medii globale, cauzată de activitățile umane cu emisii mari, în special arderea combustibililor fosili.

Oamenii de știință spun că lumea se apropie de un punct de cotitură în care schimbările planetare vor deveni ireversibile. Deja, anii 2016, 2023 și 2024 au fost înregistrați ca fiind cei mai călduroși ani de până acum.

De ce dispar sursele de hrană pentru balene?

Krill-ul, principala hrană a balenelor albastre, este extrem de sensibil la căldură și poate dispărea aproape complet în timpul valurilor de căldură, au arătat studiile. Modelele lor de mișcare se schimbă, de asemenea, drastic: în loc să rămână împreună, așa cum fac de obicei, krill-ul se dispersează când este cald, făcându-i mai greu de găsit pentru prădători precum balenele albastre.

În mod obișnuit, când se hrănesc, balenele albastre cântă pentru a semnaliza altora că au găsit roiuri de krill. Dacă nu există hrană despre care să cânte, este logic că nu vor cânta.

Valurile de căldură pot declanșa și modificări chimice dăunătoare în oceane care favorizează creșterea algelor toxice, ce cauzează intoxicații și moartea mamiferelor marine și a păsărilor marine, au arătat cercetări anterioare, ceea ce sugerează că balenele albastre sunt și ele expuse riscului de otrăvire.

În studiul mai recent din California, cercetătorii au descoperit că în primii doi ani, când balenele cântau mai puțin, a existat și o scădere a populațiilor de pești.

Sunt balenele albastre mai vulnerabile decât alte balene?

Perioada a doua de trei ani a adus o revenire a krill-ului și a altor pești, împreună cu o intensificare a cântatului balenelor. Când krill-ul a scăzut din nou, balenele albastre au cântat din nou mai rar, în timp ce balenele cu cocoașă au continuat să cânte, conform studiului.

„Comparativ cu balenele cu cocoașă, balenele albastre din estul Pacificului de Nord pot fi mai vulnerabile, nu doar din cauza populației mai mici, ci și datorită strategiei lor de hrănire mai puțin flexibile”, a spus Ryan, autorul principal al studiului din California, într-un comunicat.

„Aceste descoperiri pot ajuta oamenii de știință și managerii de resurse să prezică modul în care ecosistemele marine și speciile vor răspunde la schimbările climatice”, a adăugat el.

Este probabil, spun ambele studii, că balenele albastre trebuie să petreacă mai mult timp și energie în găsirea hranei când aceasta este rară, în loc să cânte.

Alte animale și-au modificat sunetele?

Studiile au arătat că schimbările climatice modifică sunetele mai multor specii. Sunetele naturale, cum ar fi cântecul unor păsări, ar putea dispărea complet în anumite zone, pe măsură ce temperaturile cresc și comportamentul animalelor se schimbă. De exemplu, unele animale pot migra definitiv din habitatele lor tradiționale.

La New York, oamenii de știință au descoperit că, pe parcursul unui secol (1900-1999), patru specii de broaște și-au schimbat tiparele de chemare, folosite de masculi pentru a atrage femelele în împerechere, care sunt de obicei legate de încălzirea primăverii și a începutului verii. În timp, unele broaște au început să cânte cu aproximativ două săptămâni mai devreme decât de obicei, ceea ce indică faptul că vara sosește mai devreme.