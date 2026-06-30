Euroclear dă în judecată Banca Rusiei, care cere despăgubiri de 200 de miliarde de euro

Potrivit Current Time, procesul din Belgia este răspunsul Euroclear la hotărârea pronunțată în luna mai de Tribunalul de Arbitraj din Moscova, care a admis integral cererea formulată de Banca Rusiei împotriva depozitarului belgian. Prima audiere în dosar a avut loc pe 25 iunie.

Banca centrală rusă solicită despăgubiri de aproximativ 200 de miliarde de euro. Instituția susține că a suferit pierderi după blocarea activelor sale și acuză Euroclear că a acționat ilegal. Cererea a fost depusă în decembrie 2025.

Euroclear respinge acuzațiile și spune că instanțele ruse nu au competență să soluționeze litigiul. Avocații instituției au descris procesul desfășurat la Moscova drept „nedrept” și o „înscenare judiciară”, argumentând că disputa trebuie judecată exclusiv de instanțele belgiene.

Disputa pentru activele Rusiei

Miza litigiului este uriașă. După invazia Rusiei în Ucraina, statele occidentale au înghețat active ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de aproximativ 260 de miliarde de euro. Aproape 193 de miliarde de euro sunt administrate de Euroclear, depozitarul financiar cu sediul la Bruxelles, ceea ce face din Belgia principalul custode al fondurilor rusești înghețate.

În decembrie 2025, liderii Uniunii Europene au convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar în aprilie 2026 Consiliul UE a aprobat definitiv mecanismul. Banii provin din împrumuturi contractate de Uniunea Europeană de pe piețele financiare, iar rambursarea este prevăzută să se facă din despăgubirile pe care Rusia ar urma să le plătească Ucrainei după încheierea războiului.

Compromisul găsit de UE

Planul inițial al Comisiei Europene prevedea folosirea directă a lichidităților generate de activele rusești înghețate pentru finanțarea împrumutului. Belgia, unde sunt păstrate cele mai multe dintre aceste active prin Euroclear, s-a opus însă variantei, invocând riscuri juridice și financiare și posibilitatea unor procese intentate de Rusia.

În final, 24 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au optat pentru finanțarea împrumutului prin datorie comună, adică prin împrumuturi contractate de Comisia Europeană în numele statelor participante. Ungaria, Slovacia și Cehia au ales să nu participe la acest mecanism de finanțare.

Campanie de intimidare în Belgia

Importanța dosarului a fost evidențiată și de o investigație publicată de The Guardian la finalul anului 2025. Cotidianul britanic, citând surse din serviciile europene de informații, a relatat că serviciul rus de informații militare GRU ar fi desfășurat o campanie de intimidare împotriva unor politicieni belgieni și a conducerii Euroclear.

Presiunile urmăreau să determine Belgia să renunțe la sprijinul pentru folosirea activelor rusești înghețate în beneficiul Ucrainei și să reducă presiunea asupra Euroclear.

Belgia a cerut garanții

Între timp, Belgia a încercat să păstreze un echilibru între sprijinul acordat Ucrainei și riscurile juridice. Guvernul belgian a cerut garanții că statul și Euroclear nu vor suporta singure eventualele consecințe financiare dacă Rusia va obține câștig de cauză în procesele privind activele înghețate. În aceste condiții, activele rusești au rămas înghețate, iar Uniunea Europeană și-a rezervat dreptul de a le utiliza ulterior dacă Moscova nu va plăti despăgubiri de război.