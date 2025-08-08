Evacuări urgente în nordul Los Angelesului din cauza unui incendiu de vegetație care se extinde rapid

Incendiul Canyon a izbucnit în jurul orei 13:30 și s-a extins pe o suprafață de peste 1,6 mile pătrate (4,1 kilometri pătrați) în mai puțin de trei ore, potrivit serviciului de urgență al comitatului Ventura. Joi noaptea, incendiul nu era încă stins și se răspândea spre est, a declarat comitatul.

Incendiul arde chiar la sud de Lacul Piru, un rezervor situat în Pădurea Națională Los Padres. Se află în apropierea Lacului Castaic, o zonă de agrement populară care a ars în urma incendiului Hughes din ianuarie. Acel incendiu a ars aproximativ 15 mile pătrate (39 de kilometri pătrați) în șase ore și a determinat evacuarea sau avertizarea a 50.000 de persoane.

În Los Angeles, aproximativ 4.200 de locuitori și 1.400 de clădiri sunt sub ordin de evacuare, iar alți 12.500 de locuitori sunt sub avertisment de evacuare, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri din județul Ventura, Andrew Dowd.

Zonele de evacuare din Ventura sunt relativ puțin populate, a spus Dowd. Cincizeci și șase de persoane au fost evacuate din zona de agrement a lacului Piru.

Dowd a spus că incendiul a fost o „situație foarte dinamică” cauzată de vremea caldă și uscată, terenul abrupt și accidentat și combustibilul uscat. Au fost 250 de pompieri la fața locului care au coordonat acțiunile cu elicoptere și alte mijloace de sprijin aerian, a spus el.

Supervizorul LA, Kathryn Barger, care reprezintă districtul, a îndemnat locuitorii să evacueze.

„Căldura extremă și umiditatea scăzută din nordul LA au creat condiții periculoase în care flăcările se pot răspândi cu o viteză alarmantă”, a declarat Barger într-un comunicat. „Dacă echipele de intervenție vă spun să plecați, plecați fără ezitare”.