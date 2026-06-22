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Explozie devastatoare în Qatar: 54 de răniți și 18 dispăruți la principalul terminal de gaze

Cel puțin 54 de persoane au fost rănite, iar alte 18 sunt date dispărute după o explozie produsă duminică seara la terminalul de gaze Ras Laffan, principalul centru de export al gazelor naturale din Qatar.
Explozie devastatoare în Qatar: 54 de răniți și 18 dispăruți la principalul terminal de gaze
Sursa foto: Facebook/Iran Daily News
Oana Antipa
22 iun. 2026, 07:31, Știri externe
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Deflagrația a avut loc în timpul lucrărilor de reluare a operațiunilor, suspendate anterior din cauza conflictului dintre Iran și Qatar, transmite The Independent. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic la instalația de alimentare cu gaze Barzan, potrivit companiei de stat QatarEnergy.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incidentului. În primele ore după explozie au fost raportate doar câteva victime. Ulterior, Ministerul de Interne al Qatarului a anunțat un bilanț mult mai grav, cu 54 de răniți și 18 persoane dispărute.

Exporturile de gaze, afectate de conflictul regional

Incidentul are loc după mai multe luni în care Qatar și-a redus activitatea la Ras Laffan. Decizia a fost luată în contextul atacurilor lansate de Iran și al blocajelor din Strâmtoarea Ormuz.

Restricțiile din această zonă au împiedicat transportul gazelor naturale către clienții internaționali. În ultimele zile, autoritățile de la Doha au început reluarea treptată a exporturilor, pe fondul negocierilor pentru încetarea definitivă a conflictului.

Explozia riscă să provoace noi perturbări pe piața globală a energiei. Qatar este unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate din lume, iar orice întrerupere a producției poate influența livrările internaționale.

Instalație esențială pentru infrastructura Qatarului

Instalația Barzan are o capacitate de aproape 1,4 miliarde de picioare cubice standard de gaze pe zi. Producția este folosită în principal pentru alimentarea centralelor electrice și a instalațiilor de desalinizare a apei, esențiale într-un stat cu resurse limitate de apă dulce.

Complexul este deținut aproape integral de Qatar, prin compania de stat QatarEnergy. O participație minoritară aparține companiei ExxonMobil, care nu a comentat incidentul.

Ras Laffan, țintă a atacurilor iraniene

Terminalul Ras Laffan a mai fost lovit în luna martie de o rachetă iraniană. Atacul a provocat un incendiu și pagube importante, potrivit autorităților din Qatar.

Qatar împarte cu Iran unul dintre cele mai mari zăcăminte offshore de gaze naturale din lume, situat în Golful Persic. Exploatarea acestuia a transformat emiratul într-un actor major pe piața energetică globală și i-a consolidat influența diplomatică, inclusiv prin rolul de mediator în negocierile internaționale dintre Iran și Statele Unite.

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