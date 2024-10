Explozie la un templu din India: Artificiile au rănit peste 100 de oameni, 8 sunt în stare critică

Câteva petarde au explodat prea aproape de locul unde era depozitat restul artificiilor. Scânteile au ajuns la depozit, provocând o explozie în lanţ care s-a transformat într-o minge uriaşă de foc ce s-a înălţat spre cer. Momentul a fost surprins în mai multe înregistrări video publicate de presa indiană.

„Opt persoane sunt în stare critică, iar în total 154 au fost rănite. Dintre acestea, 97 sunt încă internate în spital", a declarat şeful poliţiei locale, Shilpa Dyavaiah, pentru agenţia AFP. Majoritatea victimelor au suferit arsuri la faţă şi la mâini.

Footage of the fire yesterday at a fireworks store in the commercial area of Boggulkunta in Hyderabad



