Explozie mortală într-o fabrică de artificii din centrul Chinei. 9 persoane au murit și alte 26 – rănite

Nouă persoane au murit și alte 26 au fost rănite după o explozie la o fabrică de artificii din centrul Chinei, a anunțat marți presa de stat. Eforturile de salvare continuă în condiții dificile.

Explozia a avut loc luni dimineață, cu puțin timp înainte de ora locală 8:30, la situl industrial de lângă Changde, un oraș din provincia Hunan, a anunțat Radioul Național Chinez (CNR).

Potrivit ultimului bilanț, publicat marți la ora 9:00, nouă persoane au murit și 26 au fost rănite, conform centrului de comandă pentru situații de urgență.

Fire and explosions at a fireworks factory in China's Hunan Province. Note the safe working conditions towards the end of the video.

