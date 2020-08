Exploziile din Beirut: Cum s-a propagat unda de şoc la sute de kilometri distanţă

Capitala Libanului a fost zguduită de două explozii puternice succesive pe 4 august, în jurul orei 18. Incidentul s-a petrecut în portul Beirutului, depozitarea necorespunzătoare a unei cantităţi imense de azotat de amoniu fiind cauza acestuia, spun autorităţile.

Exploziile au fost atât de puternice încât au generat o undă seismică echivalentă unui seism de 3.3 grade Richter - fiind resimtiţă în Cipru, la 240 de kilometri distanţă, unde oamenii au crezut că asistă la un cutremur.

Unda de şoc a distrus majoritatea clădirilor din vecinătatea portului şi a produs pagube până la periferia oraşului.

Centrul Beirutului a fost printre cele mai afectate zone, ferestrele caselor şi bucăţi din acestea fiind aruncate peste tot. Mulţi oameni au fost trântiţi la pământ pe amploarea exploziei şi răniţi.

What is ammonium nitrate and why is it dangerous?



A massive warehouse explosion in Beirut killed at least 100 people and injured nearly 4,000. Lebanese President Michel Aoun said 2,750 tons of ammonium nitrate had been stored for six years at the port https://t.co/HFcpTqjm9k 1/4 pic.twitter.com/FGzIoJwczY