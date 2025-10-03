Prima pagină » Știri externe » Expoziție Salvador Dali în Parma. Poliția italiană a retras 21 de lucrări suspectate că sunt falsificate

Poliția italiană a confiscat 21 de lucrări suspecte de la expoziția Salvador Dalí din Parma. Este vorba despre lucrări despre care există indicii că au fost falsificate. Reprezentanții Fundației Dali au semnalat mai multe anomalii.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
03 oct. 2025, 11:12, Cultură-Media

Poliția italiană a confiscat miercuri 21 de lucrări atribuite lui Salvador Dalí, prezentate la expoziția „Salvador Dalí: Între artă și mit” din Parma. Operațiunea a fost efectuată de carabinierii specializați în protejarea patrimoniului artistic, după ce Fundația Gala-Salvador Dalí a reclamat că există suspiciuni de falsificare.

Potrivit autorităților, au fost ridicate tapiserii, desene, gravuri și obiecte decorative expuse la Palazzo Tarasconi, anunță Le Figaro. Fundația Dalí, care administrează moștenirea artistică a celebrului pictor suprarealist, a semnalat „anomalii” la unele lucrări încă din perioada în care expoziția s-a desfășurat la Roma, între ianuarie și iulie 2025.

Deși investigațiile preliminare indică faptul că piesele ar putea fi falsuri, anchetatorii au subliniat că se aplică prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească.

Expoziția, redeschisă la Parma pe 27 septembrie și programată să dureze până la 1 februarie 2026, cuprinde aproximativ 80 de opere. Organizatorii au anunțat că evenimentul va continua în ciuda confiscărilor.