Expoziție Salvador Dali în Parma. Poliția italiană a retras 21 de lucrări suspectate că sunt falsificate

Poliția italiană a confiscat miercuri 21 de lucrări atribuite lui Salvador Dalí, prezentate la expoziția „Salvador Dalí: Între artă și mit” din Parma. Operațiunea a fost efectuată de carabinierii specializați în protejarea patrimoniului artistic, după ce Fundația Gala-Salvador Dalí a reclamat că există suspiciuni de falsificare.

Potrivit autorităților, au fost ridicate tapiserii, desene, gravuri și obiecte decorative expuse la Palazzo Tarasconi, anunță Le Figaro. Fundația Dalí, care administrează moștenirea artistică a celebrului pictor suprarealist, a semnalat „anomalii” la unele lucrări încă din perioada în care expoziția s-a desfășurat la Roma, între ianuarie și iulie 2025.

Deși investigațiile preliminare indică faptul că piesele ar putea fi falsuri, anchetatorii au subliniat că se aplică prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească.

Expoziția, redeschisă la Parma pe 27 septembrie și programată să dureze până la 1 februarie 2026, cuprinde aproximativ 80 de opere. Organizatorii au anunțat că evenimentul va continua în ciuda confiscărilor.