Sursa Galerie Foto - imagini amator/realizate de martori oculari

UPDATE 01:00 - Scânduri ce reprezintă articolul 49.3 din Constituţia Franţei sunt arse

Articolul 49, alineatul 3, din Constitutia Frantei, prevede urmatoarele: "Prim-ministrul poate după deliberarea Consiliului de Ministri, angaja răspunderea Guvernului in fata Adunarii Nationale pentru votul unui proiect de lege financiara sau de finanţare a securităţii sociale. În acest caz, proiectul este considerat adoptat, cu excepţia cazului în care o moţiune de cenzură, depusă in următoarele 24 de ore, este votată in condiţiile prevăzute la alineatul anterior. Prim-ministrul poate, de asemenea, să recurgă la această procedură pentru un alt proiect sau propunere de lege pe sesiune".

UPDATE - 217 arestări în Paris

217 persoane au fost arestate în capitală pentru participarea în grupuri violente care au comis pagube, s-a anuntat la sediul poliţiei din Paris (PP).

UPDATE 00:00 - Protestele din Franţa iau amploare. Oameni nemulţumiţi de adoptarea reformei pensiilor au ars o efigie a lui Macron şi a primului ministru Borne în piaţa din Dijon.

Au rezultat ciocniri violente între protestatari şi forţele de ordine (care au folosit gaze lacrimogene) în următoarele oraşe:

Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Rennes.

Au fost efectuate 197 arestări în Paris.

Mai multe magazine au fost jefuite în Marsilia unde s-a strigat „La naiba cu burghezia”.

BRAV-M intervine pe străzile Parisului pentru a dispersa manifestanţii. Brigada de Represiune a Acţiunii Violente Motorizate (BRAV-M) este o unitate din cadrul Poliţiei Naţionale franceze pentru a combate actele de violenţă comise de către motociclişti.

intervine pe străzile Parisului pentru a dispersa manifestanţii. Brigada de Represiune a Acţiunii Violente Motorizate (BRAV-M) este o unitate din cadrul Poliţiei Naţionale franceze pentru a combate actele de violenţă comise de către motociclişti. Au fost aprinse coşuri de gunoaie şi la Place de la Concorde, care a fost locul multor execuţii publice notabile, inclusiv cea a regelui Ludovic al XVI-lea, a reginei Mariei Antoinette şi a omului de stat revoluţionar Maximilien Robespierre în cursul Revoluţiei Franceze.

O cafenea Starbucks a fost vandalizată.

Primăria din Rennes a fost vizată de sute de manifestanţi care au spart ferestrele cu obiecte aruncate.

Au fost aprinse coşuri de gunoaie lângă Champ Elysee.

Pompierii incearcă să stingă focurile aprinse de manifestanţi ca sa nu se extindă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a invocat o putere constituţională specială pentru a impune o reformă controversată a pensiilor

Reforma presupune creşterea vârstei de pensionare cu încă doi ani, de la 62 ani la 64 ani. Reforma lui Macron a provocat proteste majore în întreaga ţară.

Preşedintele francez a luat decizia la câteva minute înainte de votul programat la Adunarea Naţională, camera inferioară a parlamentului francez şi este de aşteptat să scadă rapid încrederea populaţiei şi parlamentului în guvernul lui Macron, care este condus de premierul Élisabeth Borne, transmite France24.

Senatul, camera superioară a parlamentului, a adoptat legea în aceeaşi zi, dar guvernul a fost incert în privinţa votului din Adunarea Naţională.

Decizia poate inflama şi mai mult protestele şi grevele care au zguduit Franţa în ultimele luni şi poate da dreptul opoziţiei de a convoca imediat o moţiune.

Opoziţia, alcătuită din partide de extrema stânga ("Franţa nesupusă", Partidul Comunist Francez), dar şi din extrema dreaptă (Adunarea Naţională), a reacţionat cu furie la decizia lui Macron de a ignora votul din Adunarea Naţională după săptămâni de dezbateri cu privire la reforma pensiilor. Şi Partidul Socialist de centru stânga a condamnat decizia lui Macron.

Marine Le Pen, liderul partidului Adunarea Naţională, a denunţat mişcarea şi a declarat că va iniţia o moţiune de cenzură în parlament împotriva guvernului Borne.

Deputatul comunist Fabien Roussel a declarat că partidele de stânga din parlament pregătesc o moţiune.

"Mobilizarea va continua", a spus Roussel. "Această reformă trebuie suspendată".

Nici republicanii care sunt conservatori de centru dreapta nu sunt de acord cu reforma liberală a lui Macron, potrivit AP News.

Liderul partidului Republicanii, Eric Ciotti, a declarat că partidul său nu va "perpetua haosul" susţinând o moţiune împotriva guvernului Borne.

Dar unii dintre colegii săi conservatori care nu sunt de acord cu Macron ar putea vota individual împotriva creşterii vârstei de pensionare şi pentru demiterea guvernului Borne.

Aproximativ 500.000 de oameni au protestat miercuri şi joi împotriva proiectului de lege. Reforma pensiilor este o măsură centrală a viziunii liberale a lui Macron pentru a face economia franceză mai competitivă.