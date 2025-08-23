Prima Doamnă a Turciei solicită sprijinul Melaniei Trump pentru copiii din Fâșia Gaza

Emine Erdoğan a scris că a fost inspirată de scrisoarea pe care Melania Trump i-a trimis-o la începutul acestei luni președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în legătură cu copiii din Ucraina, relatează Reuters.

„Am încredere că sensibilitatea importantă pe care ați arătat-o față de cei 648 de copii ucraineni … va fi extinsă și asupra Gazei”, a scris Emine Erdoğan în scrisoarea datată vineri și publicată de președinția turcă.

„În aceste zile, când lumea trece printr-o trezire colectivă și recunoașterea Palestinei a devenit o voință globală, cred că apelul dumneavoastră în numele Gazei ar împlini o responsabilitate istorică față de poporul palestinian”, a adăugat Emine Erdoğan în scrisoare.

Un organism internațional de monitorizare a foametei a stabilit vineri că orașul Gaza și zonele învecinate suferă oficial de foamete și că aceasta se va extinde, crescând presiunea asupra Israelului să permită mai mult ajutor în teritoriul palestinian.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins raportul, numindu-l „o minciună totală”, și a spus că Israelul are o politică de prevenire, nu de provocare a înfometării.

Războiul din Gaza a fost declanșat pe 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis 1.200 de oameni în sudul Israelului și a luat aproximativ 250 de ostatici, potrivit datelor israeliene. De atunci, campania militară a Israelului a ucis peste 62.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza.