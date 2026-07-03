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Forțele Aeriene ale SUA vor investiga un ofițer care a cerut demiterea lui Trump

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat că vor deschide o investigație asupra unui ofițer aflat în serviciu activ, după ce acesta a cerut demiterea președintelui Donald Trump și a vicepreședintelui JD Vance în timpul unui protest desfășurat pe treptele Capitoliului.
Forțele Aeriene ale SUA vor investiga un ofițer care a cerut demiterea lui Trump
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 iul. 2026, 05:28, Știri externe
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Ofițerul, maiorul Jason Watson, l-a criticat pe Trump și pe Vance pentru mai multe acțiuni, inclusiv pentru implicarea SUA într-un conflict cu Iranul fără autorizarea Congresului, potrivit unei înregistrări video publicate online, arată Reuters.

Într-un moment al filmării, polițiștii de la Capitoliu pot fi văzuți în timp ce îl rețin pe Watson, care ținea un panou prin care cerea demiterea, condamnarea și înlăturarea lui Trump și Vance din funcții.

Fără să îl menționeze pe Watson pe nume, biroul secretarului Forțelor Aeriene, Troy Meink, a confirmat informațiile privind participarea unui ofițer al aviației militare la protest și a transmis într-un comunicat că ancheta „va continua fără obstacole”.

„Departamentul tratează cu seriozitate acuzațiile de comportament necorespunzător, inclusiv pe cele care ar putea afecta caracterul nepartizan al armatei noastre”, se arată într-o postare publicată pe X.

Legislația care reglementează activitatea militarilor americani impune restricții privind implicarea acestora în activități politice, în special atunci când poartă uniforma militară. De asemenea, articolul 88 din Codul Uniform al Justiției Militare le interzice ofițerilor să folosească „cuvinte disprețuitoare la adresa președintelui, vicepreședintelui, Congresului” și a altor reprezentanți ai Statelor Unite.

Watson a sugerat că era conștient de riscurile declarațiilor sale.

„Mult mai important decât cine sunt eu este ceea ce am de spus și prețul pe care sunt dispus să îl plătesc pentru a spune acest lucru”, a afirmat el.

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