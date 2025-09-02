Furtuna tropicală Lorena s-a format în Pacific, în largul coastelor Mexicului

Serviciul Național de Meteorologie al SUA a confirmat marț apariția furtunii tropicale Lorena în Pacific, în largul coastelor Mexicului, scrie Associated Press.

Fenomenul meteo se află sub monitorizare, iar autoritățile avertizează că, pe măsură ce sistemul avansează spre țărm, ar putea aduce ploi abundente și vânturi puternice în regiunile de coastă.

Specialiștii urmează să publice în orele următoare prognoze detaliate privind traiectoria furtunii și eventualele avertizări de inundații sau condiții periculoase pentru locuitorii din zonele vizate.