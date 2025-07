Germania va achiziționa sisteme americane Typhon. Acestea pot lansa rachete Tomahawk capabile să lovească Moscova din Berlin

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, aflat într-o vizită la Washington, a explicat caracteristicile unice ale acestor sisteme de rachete.

„Pe scurt, este vorba despre lansatoare terestre care pot trage diverse tipuri de rachete ghidate, cu raze de acțiune diferite”, a precizat Pistorius, potrivit dpa.

Caracteristica principală a sistemului american este capacitatea sa de a lansa mai multe tipuri de rachete.

Acest sistem este capabil să lovească ținte de pe teritoriul Rusiei, însă ministrul german al Apărării a subliniat că ar avea un rol de descurajare.

În ceea ce privește armele ofensive cu rază lungă, Germania se bazează în prezent pe racheta de croazieră aer-sol Taurus, cu o rază de aproximativ 500 km, și pe rachetele ATACMS lansate de pe platforme HIMARS, care, în cea mai recentă versiune, pot atinge până la 1.000 km, informează Monitorul Apărării și Securității.

Achiziția planificată până în 2026 a sistemului american MRC Typhon deschide posibilitatea executării de lovituri la distanțe de peste 1.000 km.

Acest sistem este capabil să lanseze rachete de croazieră Tomahawk Block V, cu o rază de acțiune de aproape 2.000 de kilometri, suficientă pentru a lovi Moscova din Berlin.

Typhon, denumit în mod obişnuit „Sistemul strategic de tragere rază medie” (SMRF), este un lansator pentru rachete Standard SM-6 şi Tomahawk. Fiecare lansator conţine patru celule de lansare verticală Mark 41 montate într-un container de 12 metri.

Germany plans to acquire U.S. MRC Typhon missile systems by 2026 to deter Russia, says Defense Minister Pistorius.

The system can launch Tomahawk Block V cruise missiles with a range of ~1800 km — enough to reach Moscow from Berlin. pic.twitter.com/UajQGzd3v0

— Clash Report (@clashreport) July 15, 2025