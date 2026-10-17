Gest de protest la reuniunea FMI. Mai mulți delegați europeni au părăsit sala când a început să vorbească ministrul rus de Finanțte

Invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, a provocat tensiuni în cadrul Comitetului Monetar și Financiar Internațional, împiedicând adoptarea unor declarații prin consens în anii care au urmat.

Divergențele au reapărut și la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok, în contextul noilor tensiuni dintre Statele Unite și Ucraina.

Aproape 12 delegați au părăsit sala

„Multe delegații au părăsit sala, inclusiv membri ai Uniunii Europene”, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

Un al doilea oficial prezent la reuniune a precizat că aproape 12 delegați au ieșit din sală când reprezentantul Rusiei a început să vorbească.

Printre cei care au plecat s-au numărat delegați din Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Lituania, Letonia și Estonia, potrivit oficialului.

„Războiul din Ucraina este existențial pentru noi, în Europa. Nu putem normaliza relațiile cu Rusia”, a declarat un diplomat european.

Germania avertizează împotriva revenirii Rusiei pe scena internațională

Germania a avertizat joi împotriva eforturilor de reintegrare a Rusiei pe scena internațională, după ce Anton Siluanov a participat la o reuniune a miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20.

Participarea sa a avut loc la puțin peste o lună după ce Statele Unite au găzduit, la Asheville, în Carolina de Nord, prima sa apariție în persoană la o reuniune G20 de la invazia Rusiei în Ucraina.

Subsecretarul Trezoreriei americane, Erin Browne, a declarat joi pentru Reuters că Washingtonul, care deține în prezent conducerea G20, susține participarea Rusiei, în ciuda preocupărilor europene.

„Credem că este foarte important ca, dacă vrei să rezolvi o criză, să existe un dialog deschis și o conversație deschisă”, a declarat aceasta.

„Nu poți avea dialog și nu poți ajunge la soluționarea unui conflict dacă nimeni nu vorbește cu nimeni”, a adăugat oficialul american.

Noi tensiuni între SUA și Ucraina

Volodimir Zelenski a criticat vineri, în cadrul unui summit al Uniunii Europene, acordul privind motorina încheiat de Donald Trump cu Rusia.

Totodată, Zelenski a salutat perspectiva ca aliații europeni să își asume un rol mai important în negocierile de pace.

Liderii UE și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean după ce Trump a criticat din nou Ucraina, calificând atacurile acesteia asupra rafinăriilor rusești drept „o rușine”.

Uniunea Europeană l-a primit pe Zelenski într-unul dintre cele mai dificile momente pentru Ucraina, în condițiile în care orașele ucrainene continuă să fie atacate cu rachete și drone, iar Kievul se confruntă cu temeri privind o posibilă reducere a schimbului de informații și a sprijinului militar din partea Statelor Unite.