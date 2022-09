A costat 1,2 miliarde de lire sterline, aproximativ 1,4 miliarde de euro, şi ar fi trebuit să găzduiască peste 9.000 de pasageri. Au numit-o deja nava recordurilor, cea mai mare construită vreodată.

În schimb, Global Dream II, nava de croazieră gigantică de 342 de metri lungime şi cu 20 de punţi în interior, nu va naviga niciodată pe cele şapte mări.

N-a avut loc nicio lansare, nicio ceremonie cu sticla de şampanie spartă, ci o aşteaptă doar o călătorie spre locul de casare. Vina pentru eşec îi aparţine grupului Genting Hong Kong, proprietar al Dream Cruises şi al şantierelor navale MV Werften din Wismar, din nordul Germaniei, unde aşteaptă Global Cruise II, degeaba, pentru a naviga.

Ar mai fi timp până în 2023

După faliment, amplasamentul a fost vândut către Thyssenkrupp, care îl va folosi pentru construcţia de nave militare. Motoarele şi unele părţi ale navei au fost deja scoase la vânzare. Până în 2023, însă, nava trebuie să părăsească şantierul naval, întreagă sau demontată.

Lungă de 342 de metri, cu 204.000 de tone greutate, 20 de poduri, un imens parc acvatic în aer liber şi un cinema, Global Dream trebuia să fie un adevărat oraş plutitor, capabil să găzduiască peste 9.000 de pasageri în 2.500 de cabine şi un echipaj de 2.200 de persoane, depăşind astfel recordul Wonder of the Seas, nava amiral a Royal Carebbean, mai lungă cu 20 de metri, dar cu o capacitate de cazare mai mică (6.988 de oaspeţi).

La bord erau tehnologii digitale nemaivăzute până acum pe o navă de croazieră, cum ar fi recunoaşterea feţei şi a vocii pentru gestionarea luminii şi alte funcţii speciale în cabinele de pasageri, cu aproximativ 15% mai mari decât cele ale celorlalţi giganţi ai mărilor.

Ultima speranţă

Potrivit Daily Mail, însă, există încă o speranţă, firavă, de a găsi un cumpărător şi de a evita astfel ca nava să ajungă la cimitir. Gigantul suedez Stena Line şi-ar fi exprimat interesul de a cumpăra nava şi apoi de a o oferi pieţei din China, unde cererea este în continuă creştere. 2023, însă, se apropie, iar soarta Global Dream II pare pecetluită.