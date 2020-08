Greta Thunberg spune că a avut simptome specifice Covid-19, dar nu a fost testată

În ciuda faptului că nu este sigur dacă a avut vreodată coronavirus, Greta Thunberg a decis să se auto-carantineze pentru a se proteja pe ea şi familia ei, a explicat tânăra activistă pentru mediu în cadrul unui interviu difuzat de CNN.

"Încă nu am fost testată pentru că aici li se fac teste doar celor care au nevoie de îngrijire medicală. Prin urmare nu ştiu dacă am fost infectată. Dar am decis oricum să mă izolez pentru că este ceea ce trebuie să facem. Cu toţii trebuie să luăm aceste măsuri de precauţie şi să ne jucăm rolul nostru în sprijinirea societăţii în aceste momente", a spus Thunberg din Suedia.

Spre deosebire de majoritatea ţărilor afectate de coronavirus guvernul suedez, în conformitate cu tradiţia ţării de a respecta libertăţile individuale, nu a ales izolarea. A optat pentru o strategie care constă în principal în încrederea că locuitorii săi vor respecta recomandările privind distanţarea socială (să stea la domiciliu, să se spele pe mâini, să lucreze de acasă).

Autorităţile au impus doar a anumite restricţii (interdicţii pentru evenimente de peste 50 de persoane, vizite la case de bătrâni şi închiderea liceelor şi universităţilor). Drept urmare, în Suedia, ţară de 10 milioane de oameni, restaurantele şi barurile au rămas deschise.

Suedia a înregistrat peste 28.500 de cazuri de infecţie şi peste 3.500 de decese, cu mult peste vecinii nordici - Norvegia -232 morţi, Finlanda - 287 de morţi şi Danemarca - 537 de morţi, acestea trei impunând măsuri mai dure de izolare.