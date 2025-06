Guvernul britanic va anunța săptămâna viitoare un plan de cheltuieli de 3 trilioane de dolari

Ministrul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, va susține miercuri prima revizuire multianuală a cheltuielilor. 2,7 trilioane de dolari din fonduri publice urmează să fie alocați cheltuielilor și investițiilor publice, o decizie crucială pentru realizările guvernului laburist în următorii patru ani. Premierul Keir Starmer și Reeves trebuie să echilibreze nevoile serviciului public de sănătate, care consumă aproximativ 40% din cheltuielile zilnice, creșterea bugetului pentru apărare și alte sectoare precum poliția, energia, transporturile și locuințele. Planul pregătit de Rachel Reeves urmărește să gestioneze bugetul public astfel încât să evite creșterile de taxe pe termen scurt.

Laburiștii susțin că prioritatea lor este creșterea economică, iar Marea Britanie a fost, într-adevăr, cea mai rapidă economie din G7 în primul trimestru din 2025. Însă Fondul Monetar Internațional avertizează că ritmul de creștere va încetini și va rămâne în urma Statelor Unite și Canadei, notează Reuters.

Piețele financiare nu se așteaptă la schimbări majore, semn de stabilitate

Pentru a-și îmbunătăți popularitatea, guvernul a restabilit recent subvențiile pentru încălzire destinate pensionarilor, o măsură retrasă după alegeri. Ministrul finanțelor a făcut deja publică o schiță a planurilor de cheltuieli, iar piețele financiare nu se așteaptă la schimbări majore, a explicat economistul Sanjay Raja de la Deutsche Bank: „Dacă Rachel Reeves nu schimbă plafonul cheltuielilor, piața va rămâne, în general, indiferentă.”

Cheltuielile zilnice pentru serviciile publice urmează să crească în medie cu 1,2% pe an, peste inflație, în următorii patru ani, iar investițiile cu 1,3% până în 2030, potrivit datelor furnizate de Institute for Fiscal Studies (IFS). În schimb, creșterea bugetului pentru apărare la 2,5% din PIB, anunțată de primul ministru, va limita investițiile în alte ministere, în timp ce majorarea bugetului pentru sănătate cu 2 puncte procentuale peste medie ar duce la reduceri de 1% pe an în alte sectoare, a avertizat IFS.

Creșterile taxelor vor fi inevitabile anul următor, spun analiștii

Conservatorii critică cheltuielile guvernului, spunând că vor crește costurile dobânzilor cu 80 de miliarde de lire până în 2029: „Ne putem aștepta ca Reeves să laude toate proiectele finanțate fără să spună că sunt plătite din împrumuturi,” a menționat Mel Stride, purtătorul de cuvânt al conservatorilor.

Dar și parlamentarii laburiști sunt îngrijorați de alocările bugetare. Florence Eshalomi, președinta comisiei pentru locuințe, cere ca fondurile să susțină ambiția guvernului de a construi 1,5 milioane de locuințe până în 2029, spunând că „este o misiune cheie pentru guvern.” Chris Curtis, deputat laburist pentru Milton Keynes North, care are în vedere creșterea economică, a avertizat că „fără creștere, serviciile publice și nivelul de trai vor stagna. Trebuie să facem alegeri dificile acum, altfel vom ajunge în fața unor alegeri imposibile.”

Investitorii urmăresc cu atenție planurile fiscale britanice, în condițiile în care șefa finanțelor a declarat că intenționează „să modifice politica fiscală o singură dată pe an” și are spațiu limitat de împrumut. Planul „zero-based” al revizuirii, în care fiecare domeniu de cheltuieli este evaluat de la zero pentru a identifica unde se pot face economii și eficientizări, permite reduceri de cheltuieli, dar economiile vor veni, cel mai probabil, din reducerea personalului, salarii mai mici în sectorul public sau vagi eficientizări, a precizat analistul Raoul Ruparel de la Boston Consulting Group. Economistul-șef pentru Regatul Unit al Deutsche Bank, Sanjay Raja, prevede, însă, că guvernul va trebui să anunțe majorări de taxe între 10 și 15 miliarde de lire în bugetul pentru anul următor: „Creșterile de taxe sunt inevitabile.”