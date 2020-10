Imobil situat în incinta unui complex nuclear din Iran, avariat în urma unui "incident" de provenienţă necunoscută

Incidentul, cel mai probabil un incendiu, s-a produs la un imobil aflat în curs de construcţie, situat deasupra complexului nuclear subteran de la Natanz.

"Nu există motive de îngrijorare", susţine Behrouz Kamalvandi, purtătorul de cuvânt al Organizaţiei iraniene pentru Energie Atomică, potrivit agenţiei IRNA.

Ramazanali Ferdowsi, guvernatorul provinciei Natanz, a confirmat ulterior că a fost vorba de un incendiu. Nu există informaţii despre circumstanţele producerii incidentului.

Complexul nuclear Natanz este monitorizat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Incidentul intervine după ce vineri a avut loc o explozie suspectă în Teheran, într-o zonă în care specialiştii cred că ar putea fi efectuate teste balistice.

July 2—Natanz, central #Iran

"Burrow damaged" at the Natanz nuclear facility



Behrouz Kamalvandi, spox of Iran's Atomic Energy Org: There are no casualties, no damages in active areas & no concern of radiation leaks.



Natanz is home to a major nuclear enrichment site