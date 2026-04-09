În curând, roboții le vor fura joburile și câinilor / Câinele-robot care „vorbește” cu utilizatorul orb

Un câine-ghid robotic capabil să explice traseul și să descrie împrejurimile în timp real a fost dezvoltat de cercetători de la Universitatea Statului New York, deschizând noi perspective pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Sistemul, bazat pe un robot de tip Unitree Go2, nu doar că ghidează utilizatorul, ci și comunică permanent cu acesta – îi explică direcția, opțiunile de deplasare și mediul înconjurător.

O alternativă mai accesibilă la câinii-ghid clasici

Dresarea unui câine-ghid tradițional poate costa zeci de mii de euro și durează ani de zile, iar peste jumătate dintre animale nu trec testele finale. Din acest motiv, accesul la astfel de servicii rămâne limitat pentru multe persoane nevăzătoare.

Cercetătorii americani încearcă să schimbe această realitate prin utilizarea roboților. Modelul folosit în proiect are un preț de pornire de aproximativ 2.600 de euro, însă versiunea avansată utilizată în cercetare depășește 12.000 de euro.

Robotul „explică” traseul pas cu pas

Spre deosebire de un câine-ghid clasic, robotul poate interpreta comenzi vagi și le poate transforma în acțiuni concrete.

De exemplu, dacă utilizatorul spune „Mi-e sete”, sistemul identifică locuri relevante din apropiere, precum bucătăria, și explică opțiunile de deplasare până acolo.

Pe parcurs, robotul oferă descrieri detaliate:

„Mergem printr-un coridor lung” sau „Ne apropiem de bucătărie”, indicând inclusiv câte uși trebuie deschise și durata estimată a traseului.

Testat pe utilizatori reali

Tehnologia a fost testată pe șapte persoane cu deficiențe de vedere, într-un mediu de birou. Participanții au fost rugați să ajungă într-o sală de ședințe în trei scenarii diferite: cu indicații minime, doar cu descrieri ale mediului, cu explicații complete despre traseu și opțiuni.

Varianta completă, care combină ghidajul cu explicațiile detaliate, a fost evaluată drept cea mai eficientă în ceea ce privește ușurința de utilizare și comunicarea.

Sistemul e promițător, dar nu este perfect

Deși promițător, sistemul nu este încă perfect. Robotul a înțeles corect destinația dorită în 95% din cazuri, însă în restul situațiilor a apărut confuzie.

În plus, scorul privind siguranța a fost mai scăzut, în principal din cauza lipsei de familiaritate a utilizatorilor cu un ghid robotic, în locul unui animal.

Un alt aspect important este că, în timpul testelor, robotul a fost controlat de o persoană, pentru a preveni incidentele. Cercetătorii subliniază că sunt necesare teste suplimentare și dezvoltări tehnologice înainte ca sistemul să funcționeze complet autonom.

Un pas spre viitor

Chiar și cu aceste limitări, câinele-ghid robotic ar putea deveni o soluție viabilă pentru milioane de persoane care nu au acces la câini-ghid tradiționali.

Tehnologia ar putea reduce costurile și ar extinde semnificativ accesul la mobilitate independentă, într-un domeniu în care cererea depășește cu mult oferta existentă.