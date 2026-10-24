Incendiu la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință de vacanță a lui Hitler și a altor oficiali naziști. Un suspect a fost arestat

Poliția germană a anunțat că a arestat un suspect după ce a izbucnit un incendiu la o pensiune montană cunoscută sub numele de „Cuibul Vulturului”, care a fost fost folosită ca reședință de vacanță de către oficialii naziști, inclusiv de dictatorul Adolf Hitler.

Potrivit Reuters, dispecerii din Traunstein au primit o alarmă de incendiu de la clădire, iar pompierii au găsit-o cuprinsă de flăcări.

Din cauza terenului accidentat, misiunea de stingere a incendiului a fost îngreunată, iar sâmbătă dimineață, focul încă ardea. Aproximativ 200 de membri ai echipajelor de urgență intervin, a anunțat poliția, mai notează sursa citată.

Nu au fost raportate victime, iar o anchetă penală a fost demarată pentru a stabili dacă suspectul are sau nu vreo legătură cu incendiul.

Pensiunea a fost folosită în perioada regimului nazist ca sediu temporar al guvernului și a fost locul de întâlnire al lui Hitler cu mai mulți comandanți pentru planificarea invaziei URSS în 1941. În plus, se numără printre puținele monumente care au supraviețuit nevătămate bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit Deutsche Welle, în prezent, clădirea este clasificată drept un monument istoric și găzduiește un restaurant popular.