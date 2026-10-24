Prima pagină » Știri externe » Incendiu la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință de vacanță a lui Hitler și a altor oficiali naziști. Un suspect a fost arestat

Incendiu la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință de vacanță a lui Hitler și a altor oficiali naziști. Un suspect a fost arestat

Un incendiu a izbucnit la o pensiune montană cunoscută sub numele de „Cuibul Vulturului”, care a fost folosită drept reședință de vacanță de oficiali naziști, dar și de către dictatorul Adolf Hitler. Poliția germană a anunțat că un suspect a fost arestat.
Incendiu la „Cuibul Vulturului”, fosta reședință de vacanță a lui Hitler și a altor oficiali naziști. Un suspect a fost arestat
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 oct. 2026, 07:58, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția germană a anunțat că a arestat un suspect după ce a izbucnit un incendiu la o pensiune montană cunoscută sub numele de „Cuibul Vulturului”, care a fost fost folosită ca reședință de vacanță de către oficialii naziști, inclusiv de dictatorul Adolf Hitler.

Potrivit Reuters, dispecerii din Traunstein au primit o alarmă de incendiu de la clădire, iar pompierii au găsit-o cuprinsă de flăcări.

Din cauza terenului accidentat, misiunea de stingere a incendiului a fost îngreunată, iar sâmbătă dimineață, focul încă ardea. Aproximativ 200 de membri ai echipajelor de urgență intervin, a anunțat poliția, mai notează sursa citată.

Nu au fost raportate victime, iar o anchetă penală a fost demarată pentru a stabili dacă suspectul are sau nu vreo legătură cu incendiul.

Pensiunea a fost folosită în perioada regimului nazist ca sediu temporar al guvernului și a fost locul de întâlnire al lui Hitler cu mai mulți comandanți pentru planificarea invaziei URSS în 1941. În plus, se numără printre puținele monumente care au supraviețuit nevătămate bombardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit Deutsche Welle, în prezent, clădirea este clasificată drept un monument istoric și găzduiește un restaurant popular.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
I-a cedat echipamentul în timpul luptei și s-a ales cu 500.000 de dolari: „Vă mulțumesc pentru bonus!”
GSP.ro
Zodia care poate pierde tot până în 2030. Mariana Cojocaru avertizează: „Sănătatea devine un punct sensibil”
Gandul
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Cancan
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport
Cum au fost dublate pedepsele hoților implicați în „jaful secolului” de la Timișoara: „Suma nu reprezenta un numerar oarecare, ci bani pentru plata pensiilor”
Libertatea
5 diete care modifică sigur vârsta biologică. Ce mănâncă persoanele care îmbătrânesc mai lent, de fapt
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor