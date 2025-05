Incident în Cisiordania: armata israeliană a tras „focuri de avertisment” asupra unei delegații de diplomați, inclusiv din România

Armata israeliană a declarat că „delegatia s-a abătut de la traseul aprobat și a intrat într-o zonă în care nu erau autorizați să fie” și că soldații au tras „focuri de avertisment pentru a-i îndepărta”, conform Reuters.

Potrivit agenției oficiale de presă palestiniene Wafa, din delegație făceau parte diplomați din Egipt, Iordania, Maroc, UE, Portugalia, China, Austria, Brazilia, Bulgaria, Turcia, Spania, Lituania, Polonia, Rusia, Japonia, România, Mexic, Sri Lanka, Canada, India, Chile, Franța și Regatul Unit, precum și reprezentanți din mai multe țări.

Armata a mai declarat că nu s-au raportat răniți sau pagube materiale.

Israeli criminal forces opened fire at a diplomatic delegation representing over 30 countries during their field visit to the city of Jenin in the occupied West Bank.

