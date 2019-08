Întâlnire Macron-Putin. Preşedintele Franţei vrea îmbunătăţirea relaţiilor Uniunii Europene cu Rusia | VIDEO

"În pofida neînţelegerilor din ultimele decenii, a dezbaterilor privind relaţiile cu Occidentul, Rusia este europeană şi trebuie să reinventăm o arhitectură de securitate şi încredere între Uniunea Europeană şi Rusia", a declarat Emmanuel Macron.

#BREAKING : President Vladimir Putin arrived at Fort Breganson, where he will met with a couple Macron. pic.twitter.com/UFfEklr06c