Războiul din Ucraina, ziua 1224. Rușii susțin că au ocupat întreaga regiune Luhansk / UE încheie un nou acord comercial cu Ucraina

Zelenski și ministrul german de externe au discutat despre furnizarea sistemelor de apărare aeriană IRIS-T, producția comună de arme și întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski și ministrul german de externe Johann Wadephul s-au întâlnit la Kiev pe 30 iunie, unde cei doi lideri au discutat despre furnizarea de către Germania a unor sisteme suplimentare de apărare aeriană IRIS-T, producția comună de arme și întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, a declarat Zelenski.

Analiza ONU constată că Rusia este responsabilă pentru explozia din închisoarea Olenivka din 2022

În această explozie din 2022 au murit prizonieri de război ucraineni, afirmă ombudsmanul. „O analiză internă a ONU a arătat că Federația Rusă a planificat și a executat atacul”, a declarat ombudsmanul Dmytro Lubinets.

UE încheie un nou acord comercial cu Ucraina, detaliile cheie fiind încă în curs de negociere

Noul acord înlocuiește măsurile comerciale autonome care permiteau exporturilor agroalimentare ucrainene să intre în UE fără taxe vamale începând din 2022.

Centrul logistic rus din regiunea ocupată Luhansk arde în urma unui atac cu drone și a unor explozii

Un centru logistic rus din regiunea ocupată Luhansk a luat foc în urma unui atac cu drone care a avut loc în noaptea de 1 iulie.

Rușii susțin că au ocupat întreaga regiune Luhansk, anexată în 2022

Rușii susțin că au ocupat întreaga regiune Luhansk, anexată ilegal în 2022. Dacă informația va fi confirmată, va fi prima din cele patru regiuni ucrainene, revendicate de Rusia, care este ocupată de militarii ruși.

Planul ascuns al lui Putin din spatele ofensivei spre Odesa

Președintele rus Vladimir Putin are ca obiectiv principal cucerirea orașului Odesa, port esențial la Marea Neagră, pentru a izola Ucraina de accesul maritim, relatează Financial Times, citând un oficial de rang înalt sub protecția anonimatului.