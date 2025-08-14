Războiul din Ucraina, ziua 1268. Zelenski se va întâlni cu Starmer în Marea Britanie după convorbirea telefonică cu Trump / Statele Unite sunt gata să ofere garanții de securitate Ucrainei, dar se opun aderării la NATO

Zelenski se va întâlni cu Starmer în Marea Britanie după convorbirea telefonică cu Trump

Președintele Volodimir Zelenski se va întâlni cu premierul britanic Keir Starmer la reședința acestuia din Downing Street pe 14 august, a raportat Sky News, citând biroul lui Starmer.

Întâlnirea va urma unei convorbiri telefonice comune din 13 august între Zelenski, președintele american Donald Trump și liderii europeni, în cadrul căreia președintele american s-a angajat să promoveze un armistițiu în Ucraina în cadrul summitului său viitor cu președintele rus Vladimir Putin.

SUA sunt gata să ofere garanții de securitate Ucrainei, dar se opun aderării la NATO, afirmă Macron

Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate odată ce pacea va fi restabilită, dar aderarea la NATO nu este luată în considerare ca o posibilă garanție, a declarat președintele francez Emmanuel Macron pe 13 august.

Declarațiile lui Macron au urmat unei videoconferințe cu președintele american Donald Trump, președintele Volodymyr Zelensky și mai mulți lideri europeni. Discuțiile online au avut loc cu doar două zile înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Rusia a pierdut 1.067.100 de soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut 1.067.100 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 14 august. Numărul include 990 de victime suferite de forțele ruse doar în ultima zi.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.104 tancuri, 23.130 vehicule blindate de luptă, 58.456 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.458 sisteme de artilerie, 1.466 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.207 sisteme de apărare aeriană, 421 avioane, 340 elicoptere, 51.043 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

Forțele ucrainene primesc 1.000 de drone FPV în cadrul primelor livrări rapide prin intermediul pieței pilot de arme

Unitățile ucrainene de pe linia frontului care servesc în regiunile Donețk, Zaporijia, Herson și Harkov au primit primele 1.000 de drone cu vedere la persoana întâi (FPV) comandate prin intermediul noului pilot DOT Chain Defense Marketplace, a declarat Agenția de Achiziții pentru Apărare din Ucraina (DPA) într-un comunicat de presă din 13 august.

DPA și agenția sa soră, Operatorul Logistic de Stat (DOT), au lansat piața DOT Chain Defense în vara anului 2025 pentru a eficientiza livrările de drone către front. Programul permite unităților militare să comande direct drone adaptate nevoilor lor.

Un atac cu drone a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din Volgograd, Rusia, potrivit unui oficial rus

Un atac cu drone în timpul nopții a lovit o rafinărie din orașul rus Volgograd, provocând o scurgere de petrol și un incendiu în incintă, a declarat guvernatorul regiunii Volgograd, Andrey Bocharov, pe 14 august.

„În această seară, forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac masiv cu UAV (vehicule aeriene fără pilot) pe teritoriul regiunii Volgograd”, a spus Bocharov.